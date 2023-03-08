В ФРГ заявили, что Киеву поставят танки по окончании обучения украинских военнослужащих

Военные ВСУ проходят курс обучения управлению Leopard в Германии с 13 февраля

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Германские танки Leopard 2 будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих, дополнительных планов пока нет. Об этом заявил во вторник в Берлине представитель Минобороны ФРГ.

"Обучение будет завершено в срок, после этого последует поставка, - сказал он. - Кроме этого нет других конкретных планов о дополнительных пакетах".

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил, что германские танки будут доставлены киевским властям в первом квартале. С 13 февраля украинские военные проходят курс обучения управлению Leopard на территории ФРГ.