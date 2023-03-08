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ЦАМТО

NASSCO передала ВМС США новую экспедиционную морскую базу ESB-6

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Корабль типа ESB.
Корабль типа ESB.
Источник изображения: usni.org

ЦАМТО, 7 марта. Командование ВМС США 1 марта приняло новую экспедиционную морскую базу (ESB-6) "Джон Л.Кэнли", построенную на верфи General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co. (GD-NASSCO).

Экспедиционные морские базы представляют собой гибкие модульные платформы, предназначенные для выполнения различных задач поддержки, включая размещение оборудования, управление, швартовку, прием вертолетов, поддержку операций разминирования и действий ССО, ведение разведки, обеспечение безопасности на море, операции по борьбе с пиратством, поддержку реагирования на кризисы, гуманитарные операции, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Они являются частью критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает развертывание сил за счет заблаговременного размещения необходимого оборудования и средств поддержки.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2011 года с компанией NASSCO был подписан контракт стоимостью 744,1 млн. долл. на создание рабочего проекта и строительство первых двух мобильных десантных платформ / передовых плавучих баз на позиции (MLP / AFSB). В июне 2011 года NASSCO подписала с ВМС США контракт на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для строительства третьей платформы ("Льюис Б.Пуллер") в версии "передовой плавучей базы на позиции" (AFSB), а в июне 2014 года – для четвертого корабля AFSB, "Хершель Вуди Уильямс".

Церемония закладки киля головной платформы, (MLP-1) "Монфор Пойнт", состоялась 19 января 2012 года. В мае 2013 года она была передана ВМС США.

В настоящее время на вооружении ВМС США состоят ранее построенные в двух версиях (после изменения классификации кораблей) платформы (T-ESD 1) "Монфор Пойнт", (T-ESD 2) "Джон Гленн", (ESB-3) "Льюис Б.Пуллер", (ESB-4) "Хершель Вуди Уильямс" и (ESB-5) "Мигель Кит".

В августе 2019 года ВМС США заключили с General Dynamics NASSCO контракт на разработку рабочего проекта и строительство 6-й и 7-й экспедиционных морских баз. Церемония крещения (ESB-6) "Джон Л.Кэнли" состоялась в июне 2022 года. Строительство ESB-7 продолжается на предприятии NASSCO в Сан-Диего. В августе 2022 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на разработку рабочего проекта и строительство 8-й экспедиционной морской базы.

Помимо летной палубы, позволяющей принимать четыре вертолета MH-53E, платформа ESB оборудована ангаром, обеспечивающим хранение и обслуживание двух вертолетов, жилыми помещениями, мастерскими и хранилищами боеприпасов, расширенными средствами командования и боевого управления связи, компьютеризации и разведки (C4I).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
General Dynamics
Проекты
MLP
ИТ
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