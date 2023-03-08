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РИА Новости

Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине участвуют около 1100 женщин-военнослужащих

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В специальной военной операции участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды, заявил во вторник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ. Он выразил благодарность всем женщинам Армии России за добросовестную службу, профессиональный и ответственный подход к порученному делу, а также пожелал им "крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия".

Накануне Международного женского дня министр обороны РФ выразил "искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний". По его словам, на профессиональном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны".

Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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