В ВСУ заявили, что в США протестируют навыки украинских летчиков

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение в будущем должны будут проходить не только пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Киев направил в США двух пилотов, чтобы американские военные проанализировали, насколько украинские летчики готовы учиться управлять западными боевыми самолетами и сколько в перспективе может занять процесс их обучения. Об этом во вторник сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Цель поездки пилотов - не обучение на самолетах, а анализ умений и навыков для вероятных тренировок украинских летчиков в будущем", - пояснил Игнат, слова которого приводит издание "РБК-Украина".

Как отметил Игнат, западные партнеры "хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой". К примеру, продолжил он, даже ручка управления самолетом советского образца и западных образцов находится в разных местах: у одних - посередине, у других - сбоку.

Он добавил, что обучение в будущем должны будут проходить не только пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации.

О прибытии украинских летчиков в США 4 марта сообщил телеканал NBC, уточнив, что в марте прибудут еще восемь летчиков с Украины. Позже газета Politico со ссылкой на источники информировала, что прибытие двух украинских летчиков в США для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16, не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.

На минувшей неделе заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что Соединенные Штаты не считают поставку Киеву американских истребителей F-16 приоритетом, поэтому не начинали обучение украинских пилотов управлению техникой, которую Украина может никогда не получить. Как заверил представитель Пентагона, вопрос поставок Киеву истребителей был "внимательно изучен" специалистами. По его словам, на передачу Украине новых F-16 ушло бы "от трех до шести лет", так как их необходимо еще произвести, а передача более старой техники потребовала бы "от 18 до 24 месяцев".