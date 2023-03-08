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ТАСС

Шойгу заявил, что Запад развязал против России беспринципную информационную войну

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы Минобороны РФ, США и их союзники пытаются присвоить себе победу над нацизмом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Западные страны во главе с США развязали против России беспринципную информационную войну, утверждая, что это именно они внесли основной вклад в разгром фашизма. Об этом заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны", - сказал Шойгу перед обсуждением основных мероприятий военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы.

"Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец. Мы не имеем права допустить, чтобы уроки страшной трагедии, к которой нацизм привел человечество в XX веке, были извращены и забыты", - подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что на этом должны быть сконцентрированы усилия органов военного управления в подготовке празднования Победы. По его словам, всего спланировано более 43 тыс. мероприятий.

Глава военного ведомства отметил, что важным направлением работы станет чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, оказание их семьям социальной поддержки. Шойгу добавил, что уже сейчас активно проводятся выездные железнодорожные экскурсии, туры, готовится серия телемостов военнослужащих с родными и близкими. В военно-медицинские организации доставляются посылки, письма и поздравления. 

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США
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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