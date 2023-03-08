Инновационными разработками в ВС РФ занимаются около 4 тыс. специалистов

По данным главы Минобороны Сергея Шойгу, показатель возрос на 18% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. специалистов вовлечены в научно-техническое творчество в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ, этот показатель возрос на 18% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"В завершение тематической части рассмотрим итоги изобретательской и рационализаторской работы в вооруженных силах в первом квартале. На текущий момент в научно-техническое творчество вовлечено около 4 тыс. человек, что на 18% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Основной прирост обеспечен за счет экипажей танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин, а также инженеров и разведчиков, участвующих в специальной военной операции", - сообщил Шойгу.

По его словам, изобретения и рационализаторские предложения активно внедряются в процесс обучения и повседневную деятельность войск. "Отдельные разработки, направленные на повышение защиты личного состава, эффективности эксплуатации вооружения и техники, уже используются в районах спецоперации", - подчеркнул министр обороны РФ.