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ЦАМТО

Более 2750 испытаний средств бронезащиты, гражданского оружия и патронов проведено в ЦНИИточмаш в 2022 году

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Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех"
Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 7 марта. Государственная испытательная станция, действующая при ЦНИИточмаш, провела более 2750 испытаний разного типа в 2022 году.

В том числе 1520 сертификационных испытаний средств индивидуальной, групповой бронезащиты, банковских средств защиты, а также гражданского оружия и патронов к нему, и свыше 1250 оценочных испытаний средств индивидуальной, групповой бронезащиты, банковских средств защиты. Это почти на 60% больше, чем в 2021 году.

Такой значительный рост показателя вызван, прежде всего, активизацией работы по проведению испытаний различных средств индивидуальной и групповой бронезащиты в связи с началом специальной военной операции.

Государственная испытательная станция создана при ЦНИИточмаш в 1960 году. Изначально ГИС РФ была головной организацией по всем видам государственных испытаний спортивного, охотничьего оружия и патронов к нему. В 2009 году станция расширила область аккредитации на испытания технических средств защиты, бронеодежды, бронезащиты, специальных автомобилей, банковских средств защиты, бронестекол и т.д.

За прошедшие годы ГИС проведено около 15 тыс. сертификационных испытаний примерно 1 млн. образцов оружия, свыше 7 тыс. партий патронов, почти 6 тыс. образцов средств бронезащиты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Россия
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