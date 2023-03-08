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РИА Новости

Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Минобороны России

Глава Минобороны Шойгу: в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров, в 2023 году надо набрать около 18 тысяч слушателей и курсантов, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров. В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", - рассказал министр.

По его словам, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ.

"Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - отметил министр.

Шойгу сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях Минобороны РФ ведется подготовка по 280 специальностям. При этом наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Также вырос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.

Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище, добавил Шойгу.

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