В Венгрии заявили, что конфликт на Украине носит региональный характер

Вместе с тем он имеет глобальные последствия, подчеркнул глава МИД страны Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на Украине носит региональный характер, но его последствия ощущаются во всем мире, в том числе в беднейших государствах, которые страдают из-за нарушений поставок продовольствия. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Дохе на конференции ООН по вопросам оказания помощи наименее развитым странам.

"Это региональная война, но у нее глобальные последствия", - сказал Сийярто, выступление которого было опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "В странах, которые еще недостаточно развиты и где стабильность не столь прочна, может возникнуть серьезная угроза безопасности в результате нехватки продовольствия и роста цен на энергоносители", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что это легко может привести к распространению экстремистских идеологий и усилению нелегальной миграции. Министр подчеркнул, что это еще один веский аргумент в пользу того, чтобы добиваться скорейшего прекращения украинского конфликта.

Сийярто также заявил, что "в свете войны на Украине как никогда важно оказать существенную поддержку наименее развитым странам, чтобы избежать дальнейших массовых потоков нелегальной миграции". Глава МИД сообщил, что Венгрия поддерживает инициативы ООН и Евросоюза в этом направлении и оказывает помощь беднейшим странам, в том числе по программам кредитования двусторонних проектов и обучения студентов из Азии и Африки в венгерских университетах.