Шойгу назвал самые востребованные у курсантов военные училища

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы Минобороны, наибольшей популярностью у абитуриентов военных вузов пользуются летные училища, а также в последнее время возрос интерес к инженерным специальностям

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Летные училища, командные вузы Сухопутных войск, Рязанское воздушно-десантное училище традиционно являются наиболее востребованными среди будущих курсантов. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище", - сказал глава военного ведомства.

Кроме того, Шойгу отметил, что в последнее время возрос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.

В целом, уточнил министр обороны, как показывает практика, наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист.