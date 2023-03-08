Истребители F-18 и Rafale названы индийским командованием приемлемыми для оснащения авианосца

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В 2022 году был введён в строй новый индийский авианосец INS Vikrant. В том же году начались испытания различных истребителей в рамках выбора машины, подходящей для укомплектования авиакрыла корабля.

Предполагалось провести тестирование самолётов F-18, Rafale, МиГ-29К и HAL Tejas. В начале февраля 2023 года сообщалось об успешном применении МиГ-29К на борту авианосца. Индийский флот намерен оснастить авианосец 12 советскими машинами данного типа (из 42, состоящих на вооружении), их планируется дополнить 26 истребителями F/А-18Е или Rafale-М. При этом ведётся разработка собственного двухмоторного палубного истребителя, получившего обозначение TEDBF. Его прототип должен быть готов к 2026 году, а производство начаться в 2032 году. Пока ведётся создание этой машины, индийским военным предстоит выбирать между F-18 и Rafale.

Оба истребителя – американский F-18 и французский Rafale – прошли испытания

- отметил главнокомандующий ВМС адмирал Хари Кумар, назвав «приемлемыми» обе машины.

С его слов, выбирать между ними предстоит правительству. При этом адмирал пояснил, что на вооружении индийских военных уже находятся Rafale, что облегчит эксплуатацию их палубной версии.

Китайские корабли и рыболовные суда находятся в Индийском океане с 2008 года. Но ВМС Индии внимательно следят за происходящим

- пояснил военный изданию Times Now.