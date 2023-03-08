Экс-сотрудник конгресса США объяснил, что будет с Украиной после Артемовска

Asia Times: битву под Артемовском назвали началом конца Украины

В битве под Артемовском мы наблюдаем начало конца, пишет Брэндон Вайхерт в статье для Asia Times. ВСУ истощены, а арсеналы НАТО пустеют. Не за горами гибель украинского государства, и Западу нужно определиться с масштабами поражения.

Брэндон Вайхерт

Ну и что с того, что он уничтожит украинское общество и истребит большую часть населения страны? Подумаешь! Зато на украинских полях смерти удастся остановить страшную российскую военную машину.

Но те, кто на это покупается, живет фантазиями.

Дело в том, что украинская армия истощена, западные цепочки поставок перегружены, а арсеналы ключевого оружия и боеприпасов НАТО пустеют. Таким образом, на этой стадии конфликта российская сторона обретет целый ряд важных преимуществ.

Если кто-то искренне считает, что противостояние на истощение может закончиться урегулированием на переговорах — как бы не так!

Москва пошла ва-банк. Окно возможностей для урегулирования захлопнулось. Если Россия не потерпит в ближайшее время решительного поражения (а, судя по битве под Артемовском, это ей не грозит), то одно лишь численное превосходство русских над ВСУ обеспечит им желанную победу.

Этого исхода — поражения Украины и ее сторонников из НАТО — вполне можно было избежать. Но русские почуяли слабину Запада и уловили, что он чудовищно перенапрягся, и поэтому пустят в ход все средства, чтобы сломить Украину и подчинить ее. И начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске на востоке Украины, близ российской границы.

Российские войска уже несколько месяцев пытаются его окружить. В начале февраля воинственный президент Украины Владимир Зеленский уверял, что его войска будут сражаться в Артемовске до победного конца.

Однако эти героические речи из Киева в траншеях, должно быть, не услышали: поступают сообщения, что украинским защитникам приходится все труднее. Кроме того, за последние несколько недель даже официальные лица Министерства обороны Украины неоднократно заявляли, что выведут войска из Артемовска, если сочтут, что ситуация становится неприемлемой.

В начале марта российский план обескровить украинцев в Артемовске, похоже, сработал. Таким образом, Украина непременно выведет свои войска из осажденного города (который, по словам украинских чиновников, за несколько месяцев боевых действий сровняли с землей).

Конечно, сам по себе Артемовск не так важен. Важно то, что этот город лежит на пути к Днепру — главной транспортной и торговой артерии Украины.

Геостратегически это важнейший рубеж. Последние нескольких месяцев идут бои между украинскими и российскими силами за контроль над днепровскими островами.

Пока украинцам не удалось вытеснить русских из этого района. Если Артемовск падет, а, похоже, это произойдет уже вот-вот, и слабеющие украинские защитники будут отброшены еще дальше, то Западу пора озаботиться судьбой Днепра.

Ставка русских на истощение работает, и их конечная цель — как минимум удержать русскоязычные области востока Украины, а также Крым на юге.

Вытеснив украинские войска из Артемовска, Россия сможет устремиться к Днепру и отрезать этот регион от остальной части Украины. Российский контроль над рекой также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым.

Не за горами медленная и мучительная гибель украинского государства. Произойдет ли это через несколько месяцев или через год — неважно. Русские никуда не денутся и доведут этот конфликт до конца точно так же, как и все свои войны в истории — с массой живой силы, сурово и не торопясь.

Разгром под Артемовском и будущее Украины

В соцсетях мои прогнозы поспешили раскритиковать: мол, Артемовск вовсе не важен стратегически. Но эти заявления не выдерживают никакой критики.

В конце концов, будь он таким незначительным, зачем было Украине тратить на него свои и без того ограниченные ресурсы и жертвовать столько людей ради его защиты?

Говорят, будто цель стояла обескровить Россию. И теперь, когда ситуация в Артемовске стала для украинцев невыносимой, они перебрасывают своих защитников на новый рубеж обороны, в надежде втянуть русских в новую мясорубку.

Это очень похоже на то фантазерство, что царило под занавес Третьего рейха в бункере фюрера (нет, я вовсе не сравниваю Украину с нацистской Германией, успокойтесь!), когда немецкое командование приказывало целым армиям занять оборонительные позиции, существовавшие лишь на картах.

Немногим военачальникам хватило тогда духу сказать обезумевшему диктатору правду, что этих частей не существует в природе, и что положение безнадежно.

Те, кто со мной не согласен, уверяют, что украинская попытка обескровить русских работает.

Российские войска практически взяли город и неуклонно продвигаются к центральной Украине. Тем временем украинцы потеряли массу солдат, заменить которых становится все труднее.

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Цифры есть цифры — и они на стороне России. И в сочетании с явным намерением Владимира Путина сокрушить Украину это перечеркивает все шаги НАТО.

Украине не вырваться из этой кровавой каши

Как недавно писал о ситуации в Артемовске мой коллега Дэниел Дэвис (Daniel Davis) в военном издании 19FortyFive:

"В ВСУ давно поняли, что удержать Артемовск практически невозможно, и еще в мае 2022 года начали подготовку новых рубежей обороны по линии Славянск-Краматорск. Исходя из потери Соледара в январе и количества войск, что Россия выделила для захвата Артемовска к началу февраля, украинское командование могло бы организованно вывести силы для формирования новых позиций по линии Славянск-Краматорск к началу или середине февраля".

А что касается хваленых танков, которые Запад посулил Украине с большой помпой, то это от силы лишь треть от запрошенной Киевом бронетехники. К тому же из обещанной техники почти ничего не прибыло — прославленный американский основной боевой танк "Абрамс" появится не раньше чем через год.

Учитывая потери ВСУ в боях на востоке — а они наверняка продолжатся, если конфликт затянется — танки не сыграют никакой роли в обороне Украины, даже когда наконец прибудут.

Украина уничтожила собственную армию

По оценке Дэниела Дэвиса, потери ВСУ под Артемовском всерьез подкосили наступательный потенциал Украины, который едва ли удастся восстановить в ближайшее время (не допуская ввода западных сил).

Обозреватель Asia Times Стивен Брайен (Stephen Bryen) метко оценил, что, поскольку позиции Украины в Артемовске рушатся под натиском российского наступления, Киев замыслил нападение на подконтрольный России Крым. Даже действуя в полную силу, взять этот укрепленный полуостров ВСУ будет непросто. В нынешних же условиях любая попытка Украины напасть на Крым обернется для Запада полной катастрофой.

Теперь время на стороне русских. Москве нет смысла вести переговоры. Украина отступает, и в ближайшее время ее силы едва ли развернут результативное наступление. И если украинцы попытаются ударить по Крыму сейчас — а они, похоже, к этому готовятся — то их атака захлебнется.

Даже если в потенциальной битве за Крым действительно произойдет чудо и украинские силы продвинутся вперед, риск ядерного возмездия со стороны России окажется высок как никогда.

Русско-украинский конфликт вступает в очередную критическую стадию. На этом этапе Западу следует всерьез пересмотреть свои обязательства, поскольку сдаваться русские не намерены. Год назад правительство Зеленского еще можно было спасти, но сделке помешала спесь западных лидеров.

Увы, Запад на Украине проиграет. Сейчас ему лишь предстоит определиться с масштабами поражения. Так что будем надеяться, что прямо сейчас в Белом доме и Брюсселе происходит реальная переоценка событий.

В противном случае нам действительно грозит третья мировая, да к тому же ядерная. И в этой войне США точно не смогут выиграть, не уничтожив сперва себя самих, как это было с великими европейскими державами в Первой мировой.

Брэндон Вайхерт — бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик. Помимо Asia Times работает пишущим редактором в American Greatness и The Washington Times. До недавнего времени был старшим редактором 19FortyFive. Автор книг "Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой", "Война теней: стремление Ирана к превосходству" и "Биохакеры: как Китай пытается контролировать саму жизнь".