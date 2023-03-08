Войти
Интерфакс-АВН

Проект по внедрению технического зрения в процесс управления робототехникой представил "Швабе" на конференции в Москве

134
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) представил на конференции ROS Russian Meetup 2023 в Москве доклад о создании и модификации грузового робота, при оснащении которого техническим зрением были задействованы специализированные и универсальные видеокамеры, сообщила пресс-служба холдинга "Швабе.

"В дальнейшем проект предполагает внедрение системы Robot Operating System (ROS). Этот программный фреймворк позволит осуществлять процесс быстрого прототипирования робототехнических систем", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

С докладом на конференции по робототехнике выступил сотрудник ВОМЗ Виктор Кулигин. "Он поделился опытом создания и модификации робота, отметив, что при оснащении его техническим зрением задействовал специализированные и универсальные видеокамеры", - информирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
Похожие новости
07.12.2020
Второе пришествие легендарного Т-72
30.05.2018
Первый вездеход "Швабе" проходит испытания
17.12.2012
"Мистрали" – non grata
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
10.07.2008
Российские танки получат французские тепловизоры
07.06.2007
На выставке вооружения в Омске "героями дня" станут танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)