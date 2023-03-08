Проект по внедрению технического зрения в процесс управления робототехникой представил "Швабе" на конференции в Москве

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) представил на конференции ROS Russian Meetup 2023 в Москве доклад о создании и модификации грузового робота, при оснащении которого техническим зрением были задействованы специализированные и универсальные видеокамеры, сообщила пресс-служба холдинга "Швабе.

"В дальнейшем проект предполагает внедрение системы Robot Operating System (ROS). Этот программный фреймворк позволит осуществлять процесс быстрого прототипирования робототехнических систем", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

С докладом на конференции по робототехнике выступил сотрудник ВОМЗ Виктор Кулигин. "Он поделился опытом создания и модификации робота, отметив, что при оснащении его техническим зрением задействовал специализированные и универсальные видеокамеры", - информирует пресс-служба.