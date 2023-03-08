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ЦАМТО

Raytheon поставит боеприпасы "Экскалибур" для ВС Иордании

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Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 7 марта. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Raytheon Missile Systems соглашения на поставку дополнительных 155-мм высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов "Экскалибур" Блок.1b.

Стоимость заказа составляет 219,867 млн. долл. Работы по контракту будут выполняться на предприятиях компании в Эннистоне (шт.Алабама), Ист-Камдене (шт.Аризона), Тусоне (шт.Аризона), Фениксе (шт.Аризона), Чино (шт.Калифорния), Хилдсбурге (шт.Калифорния), Инглвуде (шт.Калифорния), Санта-Ане (шт.Калифорния), Валенсии (шт.Калифорния), Вудридже (шт.Иллинойс), Сидар-Рапидсе (шт.Айова), Кукстауне (шт.Нью-Джерси), Фармингтоне (шт.Нью-Мексико), Джоплине (шт.Миссури), Цинциннати (шт.Огайо), Макалестере (шт.Оклахома), Лэнсдейле (шт.Пенсильвания), Трентоне (шт.Техас), Солт-Лейк-Сити (шт.Юта), Карлскоге (Швеция), Гленротсе (Великобритания), Саутвей и Плимуте (Великобритания).

Поставки должны быть завершены до 29 апреля 2024 года. Боеприпасы предназначены для ВС Иордании в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Серийное производство "Экскалибур" Блок.1b, относящегося к линейке 155-мм высокоточных боеприпасов "Экскалибур", началось в июне 2014 года. Боеприпас совместим с широким спектром гаубиц, включая M777, M109, M198, "Арчер", PzH2000, AS90, K9 и G6.

"Экскалибур" Блок.1b оснащен инерциальным измерительным блоком, приемником GPS, размещенной в центральной части снаряда осколочно-фугасной боевой частью массой 22,7 кг, комбинированным взрывателем (контактный мгновенного действия, с замедлением, неконтактный с воздушным подрывом), донным газогенератором. В носовой части размещены складывающиеся вперед консоли управления, раскрывающиеся при выходе из канала ствола, в хвостовой части – блок с 8 консолями стабилизации. В боеприпасе используется малочувствительное к внешнему воздействию ВВ. Дальность стрельбы из орудий с длиной ствола 52 калибра – около 60 км. КВО боеприпаса не превышает 2 м. Благодаря высокой точности, его применение возможно в 75 м от позиций своих сил.

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Страны
Великобритания
Иордания
Мексика
США
Швеция
Продукция
M109
PzH 2000
Компании
M777
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Проекты
GPS
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