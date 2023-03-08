В Индонезию прибыл первый самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 7 марта. На авиабазе ВВС Индонезии "Халим Перданакусума" в Джакарте 6 марта в 13:08 по местному времени совершил посадку первый заказанный в США самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как сообщило индонезийское агентство Antara News, в церемонии встречи принял участие заместитель начальника штаба ВВС вице-маршал Агустинус Густав Бругман.

C-130J-30 (серийный номер A-1339) был официально передан командованию ВВС Индонезии 21 февраля 2023 года на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия). Перегоночный полет в США начался 28 февраля и проходил по маршруту Мариетта – Монтерей – Гонолулу – Кваджалейн – Гуам – Джакарта.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашала информацию о заказе. Как предполагается, самолеты войдут в состав 31-й авиационной эскадрильи, размещенной на базе ВВС "Халим Перданакусума" в Джакарте.

ВС Индонезии эксплуатируют C-130, начиная с 1960-х годов, используя парк самолетов "Геркулес", в том числе, для доставки гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также в миротворческих операциях. В настоящее время на вооружении ВВС имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой C-130B, приобретенные в 1960-х годах. Покупка пяти C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Выкатка первого самолета C-130J-30 состоялась в августе 2022 года. Первый испытательный полет он совершил 27 октября 2022 года. Как ожидается, поставка оставшихся четырех самолетов будет выполнена в июне, июле, октябре 2023 года и январе 2024 года. Новые C-130J-30 расширят возможности ВВС Индонезии по переброске войск и грузов, а также взаимодействию с союзниками.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленность многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для Вооруженных сил Индонезии.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130) обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников, а также 14-процентную экономию топлива и увеличенную на 20% дальность полета.

Длина C-130J-30 – 16,9 м, ширина – 3,12 м, высота – 2,74 м, максимальная взлетная масса – 74,39 т, грузоподъемность – 19,958 т. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Rolls-Royce AE 2100D3 мощностью 4700 л.с., развивает максимальную скорость 660 км/ч на высоте 6706 м. Самолет может перевозить восемь паллет или 97 носилок, 128 военнослужащих или 92 десантников с экипировкой. Дальность полета C-130J-30 с максимальной нагрузкой – 1700 морских миль.