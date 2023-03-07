Дистрибьютор DJI отреагировал на пропажу дронов с AliExpress в России.

Поставка китайских дронов DJI в Россию могла осуществляться через параллельный импорт, сообщил РБК официальный дистрибьютор компании DJI в России.

"DJI не поставляет дроны в Россию с апреля прошлого года, а заказать продукцию компании можно на сайте дистрибьютора", - сказал представитель компании РБК, и это не связано с влиянием на рентабельность продаж.

Телеграм-канал Mash ранее обратил внимание на то, что на торговой площадке AliExpress Россия пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Товарные карточки все еще представлены на сайте торговой площадки, но при переходе на товар появляется надпись "Такой страницы нет".

Представитель AliExpress Россия отказался от комментариев. РБК направил запрос в главные офисы компаний DJI и Autel.

В конце апреля прошлого года DJI приостановила деятельность в России и на Украине из-за "переоценки соответствия" требованиям разных юрисдикций, сообщала пресс-служба компании.

«Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами относительно временной приостановки деловых операций на затронутых [этим решением] территориях», — сказано в сообщении.

В конце марта из-за подозрений, что дроны DJI используются российской армией во время спецоперации на Украине, немецкие торговые сети MediaMarkt и Saturn сняли с продажи изделия корпорации.

В DJI отвергли утверждения, что в компании поддерживают использование своей техники в боевых действиях. Она утверждала, что продукция создана для выполнения гражданских задач, в частности для работы в поисково-спасательных операциях. "Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей", - отметили в компании.