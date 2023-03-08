Автономный робототехнический комплекс Ziesel на Enforce Tac.

В качестве изюминки своего выставочного портфолио немецкая оборонная компания Diehl Defence представила необитаемый наземный робототехнический комплекс «Цизель» (Ziesel) на выставке Enforce TAC, проходившей в Нюрнберге, Германия.

Ziesel («Суслик») – это гусеничный робототехнический комплекс (РТК) размером 1,48х1,23х0,6 м с электроприводом. При 300 кг собственной массы он может нести до 500 кг полезной нагрузки. По данным разработчика, модель основана на платформе Rovo 2 австрийской компании Mattro Mobility Revolutions.

В сотрудничестве с Hentschel System GmbH (Ганновер, ФРГ) РТК адаптирован к военным требованиям и оснащен функционалом автономного движения. Для его реализации использовался разработанный Diehl Defence и работающий независимого от платформы комплект оборудования Platon, предназначенный для автономного движения в военных условиях. Как пояснили представители Diehl, благодаря Platon «Цизель» интегрирован в систему управления полем боя Sitaware Frontline от Systematics и может управляться с ее помощью.

Автономный комплект Рlaton имеет пять режимов работы:

телеуправление, когда оператор управляет РТК дистанционно благодаря станции управления с многочисленными вспомогательными функциями;

«Следуй за мной» и «продвигайся», оба основаны на данных, предоставляемых стереокамерой, что позволяет выполнять полностью пассивные операции, поскольку отсутствует излучение, используемое лидаром;

навигация по путевым точкам на основе GPS-сеток, записанных на карте, и

«Мул», при котором система следует назначенному маршруту, избегая препятствий благодаря лидарному датчику.

Электродвигатели платформы обеспечивают крутящий момент в 1000 Нм, при этом «Цизель» способен преодолевать 60% уклон и развивать максимальную скорость до 20 км/ч. Считается, что этого вполне достаточно для робототехнического комплекса, предназначенного для работы с пешим личным составом на изолированной местности, такой как леса и сельские населенные пункты. Его сменный литий-ионный аккумулятор мощностью 10 кВт/ч обеспечивает запас хода в 40 км или продолжительность работы в 24 часа.

Робототехнический комплекс «Цизель» на Enforce TAC. Разведывательная версия

На Enforce Tac демонстрировалась разведывательная версия «Цизель», оснащенная мачтовой системой от Zippermast GmbH в сочетании с высокопроизводительной панорамной камерой с зумом и возможностью распознавания объектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) от Walaris. Согласно Diehl, установленное оборудование позволяет использовать «Цизель» для разведки и мониторинга местности. Кроме того, алгоритмы ИИ автоматизируют обнаружение объектов, например, БПЛА.

Ранее, летом 2022 года баварское подразделение MBDA Deutschland продемонстрировало видео с установленным на «Цизель» высокоэнергетическим лазером, предназначенном специально для пехотных подразделений. Хотя сам лазер всё еще находится на стадии разработки его конфигурация с мобильным робототехническим комплексом свидетельствует о его значительном практическом потенциале.

Видео РТК с пехотным лазером:

Сообщается, что в ноябре 2022 года бундесвер получил два таких РТК для поддержки пехоты в конфигурации «логистический транспорт».

Видео полигонных тренировок в конфигурации «логистический транспорт»:

По материалам ресурсов esut.de и soldat-und-technik.de