Китай надеется, что Европа после кризиса на Украине обретет самостоятельность

Глава МИД КНР Цинь Ган считает, что украинский конфликт - "трагедия, которой можно было бы избежать"

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Пекин надеется, что Европа после завершения кризиса на Украине обретет стратегическую самостоятельность. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

"Мы будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь из этого урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития", - сказал он.

"Украинский кризис - это трагедия, которой можно было бы избежать", - сказал Цинь Ган. По его словам, то, до какого состояния дошел кризис сегодня, печальный урок для всех.

"Кризис на Украине по сути дела - это результат катастрофических противоречий по управлению безопасностью в Европе", - указал глава МИД КНР.

Он также подчеркнул, что Китай всегда выступает за диалог, против санкций, вместо того, чтобы подливать масло в огонь, стремится к снятию напряженности.