В зоне СВО успешно испытали противодронное ружье "Гарпия"

Военнослужащий подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.

Под Донецком успешно протестировали российское противодронное ружье "Гарпия"

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Противодронное ружье "Гарпия" успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон, который несет боезаряд, передает корреспондент РИА Новости.

Противодронное ружье "Гарпия" довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, - от 500 метров до 2 километров.

Ружье было протестированно на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров - модели DJI Mavic Pro. Данная модель используется с обеих стороны - зачастую в качестве ударного дрона, несущего на себе боезаряд для сброса над позициями противника.

При воздействии на беспилотник антидронного комплекса тот теряет связь с пультом оператора БПЛА и либо "замирает" на месте, либо уходит на "домашнюю точку" - место взлета и посадки, заданное оператором до полета. Из-за воздействия ружья на дрон "домашняя точка" тоже может "сместиться", и коптер, попав под воздействие "Гарпии", улетает на посадку в неизвестном оператору направлении.

Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе тестирования все основные параметры комплекса были подтверждены.