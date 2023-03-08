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Военное обозрение

Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах

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Источник изображения: topwar.ru

Москва отказалась предоставить данные о российских Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ от 2011 года, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

Россия отказалась предоставить данные о собственных вооруженных силах, поясняя это вмешательством стран Запада в вооруженный конфликт на Украине. Американская ассоциация получила соответствующее письмо, также это подтвердил один из европейских чиновников. Впрочем, в Москве это тоже подтверждают.

Как пояснил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, еще в середине января Москва официально уведомила ОБСЕ, что не будет предоставлять информацию о состоянии вооруженных сил, как это требует Венский документ. В основном это связано с Чехией, которая приостановила свои обязательства в отношении России, а также Украиной. Киев также отказался предоставлять информацию о своей армии и делится ей с Россией. Соответственно, наши поступили аналогичным образом, отказавшись предоставлять данные ОБСЕ, чтобы они не попали Украине.

Кроме того, как пояснил российский дипломат, западные страны сами не желают полноценно делиться информацией с Россией, предоставляя неполные данные.

Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ЕОВИ, она окажется в руках государств, упомянутых выше (...) Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам

- приводит РБК слова Гаврилова.

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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
ОБСЕ
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