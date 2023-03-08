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Этот городок в Польше назвали "секретной столицей Запада"

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Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Onet: городок на юго-востоке Польши защищен лучше, чем европейские столицы

Городок Жешув на юго-востоке Польши называют "секретной столицей Запада", пишет Onet. Именно отсюда осуществляются поставки оружия в Киев, сюда прилетают ведущие политики, когда планируют поехать на Украину, а в военном отношении Жешув защищен так, как ни один другой город ЕС.

Фриц Филипп

Жешув защищен в военном отношении так, как ни один другой город в Европе. Именно отсюда осуществляются почти все западные поставки оружия на Украину. Без этой инфраструктуры вооруженный конфликт выглядел бы совсем иначе.

Мэр Жешува Конрад Фийолек (Konrad Fijołek) предпочитает не уделять слишком много международного внимания своему городу, расположенному на границе с Украиной, или подчеркивать, "какую важную роль он играет". Ведь Россия ведет спецоперацию в соседней стране, граница всего в 50 километрах. Он говорит, что Жешув из-за своего стратегического положения уже становился целью кибератак. "Мой город кардинально изменился, — говорит он в беседе с Die Welt. — До недавнего времени мы находились на окраинах ЕС. Сегодня мы в центре мировой политики. Это можно почувствовать на каждом углу".

"Секретная столица Запада"

По сути, с момента начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Жешув — это что-то вроде секретной столицы Запада. Как и вся Польша, центр карпатских предгорий приобрел важное значение: страна на восточном фланге НАТО с прошлого года является фронтовым государством, принимает миллионы украинских беженцев, массово поставляет Украине оружие и постоянно призывает к ужесточению санкций против Москвы.

То, что Польша стала играть более важную роль в политике безопасности, стало возможным не только благодаря активным действиям политиков и польского общества, но и из-за географии: страна находится на восточной оконечности западного альянса и является соседом Украины. Последнее особенно касается Жешува. Через город, насчитывающий 190 тысяч жителей, проходит большая часть западных поставок оружия на Украину. Каждую минуту на аэродроме в Ясенке приземляются в основном американские самолеты. По сравнению с огромными транспортными самолетами гражданские кажутся крохотными.

Территория охраняется несколькими зенитными комплексами Patriot. Иногда рядом друг с другом стоят четыре установки. Это больше, чем совокупные запасы некоторых стран НАТО. Таким образом, аэропорт Жешув-Ясенка, скорее всего, лучше защищен от воздушных атак, чем Берлин или любой военный объект бундесвера.

Ребрышки, стейки и "острый Джо"

Что именно происходит в Жешуве и когда, однако, находится под секретом. Только уполномоченные сотрудники могут пройти через узел в Ясенке. Транспортировка материалов осуществляется в основном ночью. Никто не хочет вызывать здесь слишком много шума. В центре города редко можно увидеть солдат в форме. И все же местные жители знают, что происходит и с кем они имеют дело, когда группа 30 подтянутых мужчин заказывает ребрышки и стейки в ресторане.

Хотя в городе также проживают французские и немецкие военнослужащие, рестораторы стараются соответствовать вкусам посетителей из-за океана. Несколько ресторанов теперь предлагают типично американскую еду. Самая известная, пожалуй, пиццерия Gusto, в 10 километрах от Жешува.

Она обслуживала американских военных, которых Джо Байден посетил в марте 2022 года. Президент США тогда отведал кусочек пиццы с салями, которую теперь называют "острый Джо".

"Город-спасатель"

Американцы, а также другие союзники знают, что без инфраструктуры, складов и логистики, представленных в Жешуве, снабжение украинской армии было бы практически невозможным. Конфликт, вероятно, выглядел бы иначе. Особенно хорошо это знает Владимир Зеленский.

Зеленский присвоил Жешуву как первому городу в истории звание "Город-спасатель". "Это большая честь, — говорит Фийолек. — Мы знаем, что украинцы воюют и за нас. Как логистический центр мы делаем свое дело", — добавил мэр города.

Однако Зеленский, принимая такое решение, вероятно, имел в виду не только поставки оружия.

"В первые дни конфликта сюда прибыло 100 тысяч беженцев с Украины. Мы приняли их всех и обеспечили их пребывание", — с гордостью говорит мэр Фийолек. Одним махом число жителей города увеличилось вдвое. На вопрос Die Welt сотрудники администрации мэра города заявили% предположительно, в Жешуве осталось 45 тысяч беженцев.

Город за короткое время сильно развился. Гостиницы и пансионаты в Жешуве и его окрестностях в основном полностью забронированы. Остальные номера очень дорогие. Они нужны не только украинцам и военнослужащим из различных стран НАТО. Жешув также стал центром гуманитарной помощи Украине.

Экономический бум

В городе работают НПО, дипломаты и многие другие. На улицах слышны разные языки: это необычно для многих людей, которые ранее имели дело с иммигрантами с Украины, но не с канадцами или итальянцами.

Конрад Фийолек называет Жешув "городом перемен". В феврале в Жешуве приземлился Air Force One, прежде чем президент Байден отправился на бронепоезде в Киев. Зеленский также встретился в аэропорту со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Как правило, в Жешув-Ясенке высаживаются ведущие политики и дипломаты, когда планируют поехать на Украину. Немецкая авиакомпания Lufthansa добавила в расписание рейсы в Жешув. Прямые рейсы в город на юго-востоке Польши начнутся с апреля этого года. Спрос на билеты большой.

"Может быть, это звучит странно, если этот конфликт так страшен, причиняет столько страданий. Но то, что Жешув стал гуманитарным, военным, а также политическим центром, привело город к экономическому буму", — говорит Фийолек. Последствия этого бума пока невозможно полностью описать. Но любой, кто видит толпы людей, заполненные до краев рестораны и отсутствие свободных номеров в отелях, легко в это поверит.

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