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ТАСС

Китай выступил за деэскалацию конфликта на Украине

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: topwar.ru

Необходимо проявлять сдержанность, действовать рационально и продвигать мирный диалог, подчеркнул глава МИД КНР Цинь Ган

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти выступают за мирный диалог и снижение эскалации в ходе украинского конфликта, наступил критический момент для прекращения усиливающегося кризиса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

"В сложившейся ситуации необходимо проявлять сдержанность, действовать рационально и продвигать мирный диалог,- сказал он, выступая на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны, которые проходят на этой неделе в Пекине. - В кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, [нужно выбирать] между восстановлением мирного процесса путем политического урегулирования и эскалацией кризисной ситуации путем "подливания масла в огонь".

Цинь Ган напомнил, что односторонние санкции и усиливающееся давление Запада на Россию не помогут улучшить ситуацию. Он также выразил сожаление, что отдельные государства "сводят на нет попытки восстановить мирные переговоры".

"К сожалению, усилия, направленные на содействие проведению переговоров, потерпели поражение. Похоже на то, что невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах", - сказал он.

"Китай всегда делает собственные выводы и занимает независимую позицию, учитывая реальные факты", - подытожил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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Китай
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