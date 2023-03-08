Почему китайские "12 принципов" по Украине вызывают реальную надежду на мир

Figaro: если Путин согласится на мирное посредничество, то скорее всего со стороны Китая

Намеченный на весну визит Си Цзиньпина в Россию вызвал надежду у обозревателя Figaro, о чем Рено Жирар и пишет в этой статье. Китай, в отличие от Запада, заинтересован в мире на Украине. Но хватит ли у Китая терпения и умения говорить с обеими сторонами? Эти качества для посредника - главные.

Рено Жирар

Если Путин хочет остаться президентом России, ему стоит прислушаться к советам китайского посредника. Китай в данном случае реально миролюбив: мир для Пекина уж точно выгоднее выгоднее войны.

После визитов главы китайской дипломатии Ван И в Европу и Москву украинский президент заявил на пресс-конференции 24 февраля 2023 года в Киеве, что хочет встретиться со своим коллегой Си Цзиньпином.

Китай только что представил свой мирный план. В его двенадцати пунктах нет осуждения российской спецоперации. Нет там даже намека на пресловутые "военные преступления", в совершении которых на территории Украины обвиняли российскую армию западные СМИ. Это могло огорчить Зеленского, но зато Зеленского точно обнадежило упоминание в китайском документе о принципе незыблемости суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленном в Уставе ООН.

Хотя Китай является другом России, с которой он регулярно проводит крупные военные учения, как морские, так и сухопутные, Китай так никогда и не признал Крым российским, хотя с марта 2014 года прошло восемь лет. Признание такой аннексии, подкрепленной лишь референдумом, означало бы для китайцев опасный шаг. Остров Тайвань фактически функционирует как независимое государство с 1949 года. Но все державы-постоянные члены Совета Безопасности ООН признают его неотъемлемой частью территории Китая. И сегодня на прекрасной Формозе (так называли Тайвань португальские колонизаторы – прим. ИноСМИ) существует сильное политическое течение, особенно влиятельное среди молодежи, требующее отделения и независимости острова де-юре. Причем она якобы должна будет провозглашена после референдума, на котором будут голосовать только тайваньцы.

Стабильность и предсказуемость

Заинтересован ли Китай, который, наряду с Ираном, является самым могущественным потенциальным союзником России, в дипломатических шагах по установлению мира на Украине? Некоторые эксперты считают, что нет. Они считают, что Китай не прочь тихо понаблюдать за тем, как русские и европейцы беднеют в своем неразумном противостоянии. Некоторые даже подозревают, что Китай ждет, чтобы извлечь выгоду, в том числе в Сибирском регионе.

Лично я соглашусь: Китаю не нравятся военные действия на территории Украины. Как ведущая торговая и промышленная держава мира, Китай – противник жестоких геополитических потрясений. В своих деловых партнерах Пекин предпочитает видеть прежде всего такие качества, как стабильность и предсказуемость. Мир ему гораздо выгоднее войны.

Тем не менее во время встречи в Пекине 4 февраля 2022 года, на открытии зимних Олимпийских игр, президенты России и Китая выразили протест против желания США присутствовать на пяти континентах. Китай и Россия четко обозначили свое недовольство попыткой американцев обеспечить господство именно своих "правил" и основанного на них "порядка" во всем мире. В этом президенты РФ и КНР были точно согласны, хотя у нас нет ни малейших доказательств того, что Путин сообщил Си Цзиньпину о своем плане спецоперации на Украине, начавшейся спустя двадцать дней.

Официально Китай не поставляет оружие своим российским друзьям. Но вашингтонский истеблишмент подозревает, что китайцы хотят это сделать, хотя президент США Джо Байден публично признался: у него нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию.

Американская стратегия

У украинского президента есть все основания, чтобы обратиться к своему китайскому коллеге. Только Си Цзиньпин может договориться с Путиным и заставить Россию отказаться от территориальных притязаний. И тут нам надо понять: немыслимо, чтобы российский лидер, если он хочет остаться у власти, капитулировал перед украинским президентом. Но китайский посредник предлагает Путину достойный выход. Он спасает его лицо. Уступить просьбам своего пекинского "друга" во имя сохранения мира во всем мире — это нечто иное, чем капитуляция перед Украиной или Западом. Ведь Украина несубъектна и даже не имеет настоящей национальной истории, считает Путин.

В своем выступлении в Москве 21 февраля 2023 года Владимир Путин использовал риторический прием для критики НАТО как "агрессора", продвигающего свои границы к рубежам России. Представив себя жертвой натовской агрессии, он естественно обратился за помощью к своему китайскому другу. Путин хотел бы, чтобы Китай вел себя по отношению к России так же, как НАТО ведет себя по отношению к Украине.

Похоже, мы достигли переломного момента в конфликте. Либо Китай выбирает дипломатический вариант, либо он начинает военную поддержку России. В первом случае Си ведет долгие переговоры с Зеленским в Пекине, чтобы начать закладывать основы для китайского посредничества, которое Путин может принять. Во втором случае, Китай предоставляет русским возможность бесконечно продолжать спецоперацию, рискуя отрезать себя от торгового сотрудничества с Западом.

В это большой игре остается одно неизвестное: стратегия США в этом конфликте. Три этапа уже пройдены: призыв к смене режима, прагматизм, несгибаемость. Они не уверены в том, что делать дальше. Потому что несмотря на то, что американцы извлекают большую выгоду от все более зависимой Европы, они не хотят позволить России закрепиться на китайской орбите.