Al Ahram: США превратили демократию в "троянского коня"

Украина, Сирия, Ливия — что их объединяет? Ответ прост — вмешательство Америки в их внутреннюю политику, пишет Al Ahram. Все демократические лозунги оказались не более чем "троянским конем", с помощью которого США сеют хаос в мире, реализуя свои амбиции и защищая собственные интересы в ущерб другим.

В декабре 2008 года президент США Джордж Буш позвонил Бараку Обаме. Он поздравил его с победой на президентских выборах и сказал, что хочет организовать ему встречу с главой ЦРУ, чтобы ввести его в курс глобальных планов американской разведки. Учитывая крайнюю секретность этих планов, Буш ясно дал понять, что Обама может взять с собой на эту встречу не более одного помощника.

Директор ЦРУ Майкл Хайден поехал в Чикаго, где находилась штаб-квартира предвыборной кампании Барака Обамы, чтобы с ним встретиться. Обаму сопровождал не кто иной, как Леон Панетта, сменивший Хайдена на посту главы американской разведки в 2009 году. Хайден поделился с новоиспеченным президентом планами по смене режимов и распространению нестабильности в некоторых регионах мира. Обама вступил в должность 20 января 2009 года, а полгода спустя произнес свою знаменитую речь в большом зале церемоний Каирского университета. В период с 25 января по 11 февраля 2011 года Америка приложила руку к "цветным революциям" в Египте и других арабских государствах. Североатлантический альянс тоже не остался в стороне. В 2011 году военная коалиция блока НАТО вторглась в Ливию и уничтожила ее армию. В 2014 году в Киеве прошли массовые акции протеста против пророссийской администрации. Протестующие тогда собрались на главной площади украинской столицы. Американские и западные СМИ сравнили это с демонстрациями на площади Тахрир в Египте в январе и феврале 2011 года. Любопытно отметить, что неизвестные лица использовали оружие против силовиков в обоих случаях. Демонстрации в итоге привели к падению украинского правительства и бегству Януковича за границу.

В качестве упреждающего шага российское правительство приняло решение о присоединении Крыма. Оно руководствовалось своими геостратегическими интересами и сменой правящего режима на Украине, одной из негласных целей которого была блокада российского военно-морского флота в Черном море. В таком случае Москва лишилась бы доступа к Средиземному морю, Суэцкому каналу и Гибралтарскому проливу, а это означает, что она имела бы только один выход к морю — во Владивостоке (Тихий океан).

В 2021 году президентом США стал бывший вице-президент Барака Обамы Джо Байден. Вместе с ним в Белый дом прибыли чиновники администрации Обамы, пережившие события "арабской весны" и политический кризис на Украине. Первым решением Байдена, вызвавшим неоднозначную реакцию, стало назначение бывшего посла США в России Уильяма Бёрнса на должность главы ЦРУ.

Наращивание войск на границе с Украиной в последнем квартале 2021 года стало своего рода предупреждением Западу о том, что Россия готова применить силу для защиты национальной безопасности, если он продолжит сотрудничество с военной разведкой Зеленского и откажется содействовать реализации Минских соглашений. Американские и британские спецслужбы изменили подход по отношению к Москве, начав публиковать информацию, которую они якобы получили от осведомленных источников, о том, что Владимир Путин собирается ввести войска на территорию Украины.

24 февраля 2022 года Москва объявила о начале специальной военной операции на Украине. Так началась прокси-война между Россией, Америкой и НАТО. Спустя год после начала военного конфликта ни одной из сторон так и не удалось добиться абсолютной победы. Ситуация не сдвинется с мертвой точки, пока кто-нибудь из них не решит использовать все военные возможности. В обоих случаях («арабская весна» и смена режима на Украине в 2014 году) американский лозунг был одинаковым — демократия.

Никто не спорит о важности демократии как принципе политической системы. Однако люди, жаждущие перемен в стране и обществе, должны сами выбирать свой путь без вмешательства третьих лиц. Запад без колебаний ликвидирует регулярные армии, как это произошло в Ливии. Западная военная разведка в Сирии оказывала поддержку вооруженным формированиям, большинство из которых были исламистскими экстремистскими группировками. Демократия стала "троянским конем" для насильственной смены режимов в угоду американским и западным политическим интересам, что представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности обществ и государств.

Многие страны, включая Россию и Украину, продолжают страдать от стратегии смены режимов и американских планов по распространению политической нестабильности в различных регионах, как это произошло в Венесуэле после смерти Уго Чавеса в 2013 году. Соединенные Штаты считают, что легитимное правительство олицетворяют оппозиция, а не избранный народом президент Николас Мадуро. Рост цен на нефть из-за конфликта на Украине и западных санкций на поставки российских энергоресурсов привел к изменению политики Вашингтона в отношении Каракаса и призывам к диалогу между правительством Мадуро и оппозицией.

Мир — от Тайваня до Украины, Сирии и Ливии — сталкивается с глобальными планами США по сохранению мирового господства. Американцы используют международные силы и блоки для навязывания своего видения и интересов. Или же они ждут, когда конфликтующие мировые и региональные державы выработают приемлемую формулу мирного сосуществования в рамках Устава ООН.

Автор: Хусейн Хариди (حسين هريدى)