Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма

Asia Times: в США могли победить сторонники украинского наступления на Крым

США могли изменить стратегию в вопросе Крыма, пишет Asia Times. Заявление Нуланд о "демилитаризации" полуострова и поставки определенных вооружений Украине свидетельствуют об этом. Этот сценарий грозит привести к всеобщей войне в Европе.

Ответом США и НАТО на падение Артемовска наверняка станет наступление на Крым, что, в свою очередь, спровоцирует российскую атаку на Восточную Европу.

Украинские силы уходят из Артемовска, и битва за небольшой город в Донбассе почти завершена. Итак, что же будет дальше?

Похоже, вывод войск из Артемовска состоит из двух этапов. Первый мог начаться еще месяц назад, хотя это не точно. Тогда предположительно выводили главным образом иностранных боевиков и кадровые части ВСУ с желтыми повязками.

Русские говорят, что иностранных боевиков не видели уже около месяца. Утверждается также, что большинство из них были из Грузии и Абхазии. (Абхазия входит в состав Грузии, но русские ее отделили и объявили независимым образованием).

Желтые повязки носят профессиональные и хорошо обученные воинские части. В основном они использовались на флангах при защите Артемовска, чтобы не допустить окружения.

В городе остались лишь войска с зеленой повязкой — территориальная оборона. Эти бойцы плохо обучены и состоят преимущественно из новобранцев. Вооружены они стрелковым оружием и ведут огонь из зданий и других укрытий. Многие из них слишком молодые или, наоборот, слишком возрастные.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, даже "зеленые повязки" начинают покидать город и уже вышли из большей части восточных районов.

Сегодня до конца сражения осталось максимум несколько дней, хотя украинцы и перешли в контрнаступление к западу и югу от села Ивановское. Быть может, операция призвана не допустить обширного окружения украинских сил, которое, по-видимому, замыслили русские.

В попытке освободить Ивановское, ВСУ перебрасывают боевые машины пехоты, но танков пока мало, если они вообще есть. Поэтому, сможет ли украинская армия сдержать российскую операцию, неизвестно.

У украинцев не хватает солдат и боеприпасов, поэтому неясно, выдержат ли они мощный удар, если русские действительно собираются его нанести.

Дальше — Крым

Если украинцы продолжат попытки удержать территорию в Донбассе, США и НАТО наверняка осознáют неизбежность катастрофы.

США убеждены, что России не удалось добиться ни первоначальных целей на Донбассе, ни смены правительства в Киеве, однако долгосрочная картина все же представляется тревожной, поскольку русские не только усовершенствовали свою тактику, но и, похоже, готовы заплатить цену, чтобы перемолоть украинскую армию.

Кроме того, к настоящему времени уже стало ясно, что в США и Европе потребуется как минимум несколько лет, чтобы восстановить запасы боеприпасов и снаряжения, тогда как русские, наоборот, перевели оборонное производство на круглосуточный режим и исправно доставляют припасы на фронт.

Есть два ключевых сигнала, что США и НАТО могли поменять стратегию — если исходить из того, что альянс действует по наущению Вашингтона.

Первый — это новые поставки Киеву специальных видов дальнобойных боеприпасов. Второй — это громкое заявление заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, в котором она провозгласила возвращение Крыма новой целью украинского контрнаступления.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах международных границ. Мы поддерживаем эти начинания, в том числе подготовку очередного жесткого рывка по возвращению своей территории… Крым должен быть как минимум демилитаризован", — заявила политик.

Точку зрения Нуланд не вполне разделяет ни Госдепартамент, ни Пентагон: в основном из-за опасений, что в отместку Россия сможет атаковать западные линии снабжения, что приведет к войне в Восточной Европе, начиная с Польши и Румынии.

Следует помнить, что и Польша, и Румыния исторически были российской вотчиной. Иосиф Сталин в августе 1939 года поддержал пакт Молотова-Риббентропа, потому что положил глаз на польские и румынские нефтяные месторождения.

В годы холодной войны ходила басня о польском солдате, на которого с обеих сторон наступали немецкие и русские танки. У него оставался последний снаряд, и он долго думал, куда выстрелить. В итоге польский солдат выбрал русских, якобы приговаривая: "Делу время, потехе час".

Но вернемся в день сегодняшний: госсекретаря США Энтони Блинкена, как известно, перспектива эскалации очень тревожит, но, возможно, он уже проиграл Нуланд, главной стороннице войны, которая хочет как минимум сменить режим в Москве.

Доказательством, что их спор выиграла Нуланд, можно счесть тот факт, что Байден объявил о передаче Украине вооружений большой дальности и понтонов — это поможет украинской армии атаковать российские силы в ходе наступления на Крым.

Эта операция начнется с дальнобойных ударов — унифицированными боеприпасами для непосредственной атаки (JADAM), дальнобойными наземными бомбами малого диаметра (GLDSB) из РСЗО HIMARS и артиллерией. А вскоре начинается и сухопутное наступление на Крым.

Оперативная проблема заключается в том, что для этого сценария потребуются истребители, которые могут взлетать на большую высоту около 9 000 метров для запуска JDAMS (эти комплекты устанавливаются на обычные бомбы, придавая им GPS-наведение). Но бомба скользит к своей цели сама, поэтому для достижения должной дальности нужны высоколетящие самолеты.

Для этого Украине придется использовать свои МиГ-29, но их у нее осталось мало. Таким образом, Киев может так или иначе получить и западные самолеты — причем за их штурвалы наверняка сядут пилоты НАТО.

Это, в свою очередь, равносильно прямому объявлению войны — и это понимают и Блинкен (который против), и Нуланд (которая за). Чтобы начать такое наступление уже в мае этого года, придется воспользоваться западной авиацией — иного выхода нет.

Обе партии конгресса в принципе поддерживают передачу Украине F-16, хотя и требуют, чтобы за штурвалами сидели украинские летчики — что в ближайшие три месяца маловероятно.

Складывается ощущение, что угроза Нуланд Крыму предрешена. При этом политика США будет иметь принципиальные последствия для Европы, а, возможно, и для самой Америки.

В пользу окончательного решения говорят новые поставки оружия (об этом было два отдельных объявления, причем последнее из них третьего марта). Никаких политических заявлений при этом не делалось, а Байден отмалчивался, поэтому поставки техники могут предназначаться лишь для "нуландовского" наступления на Крым.

Если бы о решении в поддержку Нуланд было объявлено во всеуслышание, у Блинкена наверняка приключился бы сердечный приступ, но США посылают дальнобойные бомбы и артиллерию, а также понтоны, необходимые для наступления на Крым. Если бы такой атаки в планах не значилось, украинцам это оборудование было бы ни к чему.

Складывается ощущение, что в США крайне мало принципиальных противников этого сценария, который грозит стремительно вылиться во всеобщую войну в Европе.

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Btyen), старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института.