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ТАСС

Сенатор от Аляски заявил о выявлении стратегической ошибки США в энергетике

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Закат в заливе Ауке, Аляска. Архивное фото
Закат в заливе Ауке, Аляска. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Becky Bohrer

Дэн Салливан считает, что ее показал конфликт на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине показал, что США совершили стратегическую ошибку в энергетике, отказавшись от развития добычи нефти внутри страны. Такое мнение выразил в понедельник сенатор от штата Аляски Дэн Салливан, выступая на энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. Трансляция велась на сайте мероприятия.

"Вторжение показало безрассудность политики нынешней администрации. То, что они так сильно сфокусировались на прекращении производства американской энергии, было стратегической ошибкой", - сказал он.

Салливан выступает за развитие добычи нефти на Аляске. Однако в этом регионе действуют серьезные ограничения на разработку полезных ископаемых, введенные для защиты окружающей среды. "Вместо того чтобы покупать нефть в Венесуэле, мы могли бы добывать ее на Аляске", - сказал Салливан.

Ограничительные меры в отношении разработки полезных ископаемых на территории США более десятилетия являются предметом резкой критики со стороны американских компаний, работающих в этой сфере, и представляющих их интересы политиков. Несмотря на эти ограничения, как заявил в понедельник на Ceraweek исполнительный директор американского института нефти Майк Соммерс, США с 2010 года по настоящее время нарастили добычу нефти на своей территории с 5 млн баррелей в сутки до 12 млн баррелей в сутки.

Старший советник президента США по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики Джон Подеста также заявил на одной из сессий конференции, что американские власти намерены провести реформу в сфере лицензирования новых проектов по разработке полезных ископаемых. 

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Страны
Венесуэла
США
Украина
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