Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое

Группировку российских комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат в два раза

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.

"До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины", - сказал собеседник агентства.

Он не стал раскрывать количество использующихся в настоящее время российскими военными на Украине "Пенициллинов", но отметил что "комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям".

Как сообщал ранее РИА Новости другой источник, в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации.

"Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает 5 секунд.

Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

"Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.