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ТАСС

Большой десантный корабль "Александр Шабалин" вернется в состав Балтийского флота осенью

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Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775
Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

В середине апреля судно выйдет на швартовые испытания, уточнил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775 вернется в состав Балтийского флота после ремонта и модернизации в начале сентября. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"В середине апреля корабль после ремонта и модернизации на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) выйдет на швартовые испытания. На лето запланированы заводские ходовые испытания с передачей флоту в первой декаде сентября", - сказал он.

В начале марта КМОЛЗ отметил 165 лет со дня основания.

За эти годы завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", "исправил" более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Среди них - первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора", "Варяг", линкоры "Севастополь", "Октябрьская революция", эсминцы типа "Новик", подводные лодки, ледоколы "Ермак" и "Красин" и многие другие.

В планах - первые плановые ремонты ракетных корветов проекта 20380 Балтийского флота, первым из них стал корвет "Стерегущий" - головной корабль серии из числа построенных на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, как и КМОЛЗ). 

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20380 Корвет-1
БДК 775
БФ
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