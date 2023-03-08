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ТАСС

Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"

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Корвет "Стерегущий"
Корвет "Стерегущий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Корабль построен на Северной верфи по проекту, разработанному Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Головной многоцелевой корвет проекта 20380 "Стерегущий" в ходе глубокой модернизации на Кронштадтском морском заводе (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получит новый ударный ракетный комплекс "Калибр-НК", укрепит противовоздушную оборону комплексом "Полимент-Редут", а также обновит главную энергетическую установку. Об этом сообщили ТАСС в кораблестроительной отрасли.

"Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, боевая мощь головного корвета будет заметно усилена. "Корабль получит вместо ракетного комплекса "Уран" универсальный корабельный стрельбовый комплекс для ракет "Калибр-НК". Будет укреплена и система ПВО корабля - зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик-М" заменят корабельным комплексом 9К96 "Полимент-Редут" с 16 пусковыми ячейками", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корвет назвали в честь миноносца "Стерегущий", погибшего в бою с превосходящими силами японцев 26 февраля 1904 года. Корабль построен на Северной верфи по проекту, разработанному Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Передан в состав Балтийского флота 20 ноября 2007 года. Для поражения надводных целей головной корабль проекта имел противокорабельный комплекс "Уран", для воздушных и надводных - комплекс "Кортик" и ПЗРК "Игла". Начиная со второй единицы проекта корвета "Сообразительный" в проект были внесены отдельные изменения.

Кронштадский морской завод отметил 4 марта 165 лет со дня основания. За эти годы завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", восстановил готовность более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Среди них первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора", "Варяг", линкоры "Севастополь", "Октябрьская революция", эсминцы типа "Новик", подводные лодки, ледоколы "Ермак" и "Красин" и многие другие. 

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Продукция
3М-54
Club-N
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ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Калибр КР
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