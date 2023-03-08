Войти
Вестник Мордовии

При усилении защиты "Шилки" становятся машинами огневой поддержки

136
0
0

Источник изображения: Фото: IvanSidorenko1

Принятая на вооружение в первой половине 60-х годов советская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" (2А6) в разное время находилась на вооружении четырех десятков государств мира.

Как сообщает проект "РГ:русское оружие", в настоящее время она продолжает эксплуатироваться в армиях более двадцати стран.

Боевые машины вооружены счетверенной 23-мм пушкой АЗП-23 "Амур", имеющей максимальную дальность стрельбы в 2000 метров. Скорострельность составляет до 1000 выстрелов в минуту на ствол. Мощность двигателя - 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по пересеченной местности - 300 км.

Толщина брони в лобовой части корпуса - до 15 мм. Боевая масса - 19000 кг. Экипаж - четыре человека.

Их задействовали более чем в двух десятках вооруженных конфликтов, начиная с так называемой "Войны на истощение" в зоне Суэцкого канала в 1969-70 гг. Воевали они во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в том числе в октябре 1973-го и летом 1982 года. Интересно, что трофейные "Шилки" долгое время служили у израильских военных.

Были они и в составе вооруженных сил Ирана и Ирака, которые долгие восемь лет сражались друг с другом. Именно в этом противостоянии такая техника активно использовалась не только для отражения нападений с воздуха, но и для срывов атак пехоты.

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане активно использовал ЗСУ-23-4. Они защищали воздушное пространство, включались в состав транспортных колонн, дежурили на блокпостах и выезжали на боевые операции.

По полученному боевому опыту была создана специально адаптированная под здешние условия модификация, имевшая вдвое увеличенный - до четырех тысяч снарядов - боекомплект. С нее демонтировали радиоэлектронное оборудование и установили новый ночной прицел.

Еще одной горячей точкой, где "Шилки" превратились в машины огневой поддержки, стала Сирия. В 2011 году мятежники, поддерживаемые зарубежными центрами, попытались захватить власть в стране.

Находившиеся в составе правительственных войск зенитные самоходки стали активно применять в борьбе с террористами. Для эффективных действий в темное время суток устанавливали тепловизионные прицелы, в том числе разработанные сирийскими специалистами и получившие название Viper ("Гадюка"). Они обнаруживают цели на дистанции до четырех километров.

Часть машин получили навесные контейнеры с наполнителем, противокумулятивные решетчатые экраны с цепями. Для усиления огневой мощи стали монтировать направляющие для запуска неуправляемых реактивных снарядов.

Другие образцы, принадлежащие Республиканской гвардии, оборудовали расположенными под углами сплошными пластинами, создавшими эффект многослойного бронирования.

Модернизированные подобным образом "Шилки" продемонстрировали возросший уровень защиты по сравнению с обычными машинами. В результате сирийские войска добились существенного снижения потерь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Ирак
Иран
Сирия
Продукция
Шилка
Похожие новости
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
18.04.2017
Заложники международного права
22.08.2016
Неоэкономика придаст импульс российскому оружейному экспорту
05.11.2015
Рособоронэкспорту 15 лет
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)