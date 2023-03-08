При усилении защиты "Шилки" становятся машинами огневой поддержки

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Принятая на вооружение в первой половине 60-х годов советская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" (2А6) в разное время находилась на вооружении четырех десятков государств мира.

Как сообщает проект "РГ:русское оружие", в настоящее время она продолжает эксплуатироваться в армиях более двадцати стран.

Боевые машины вооружены счетверенной 23-мм пушкой АЗП-23 "Амур", имеющей максимальную дальность стрельбы в 2000 метров. Скорострельность составляет до 1000 выстрелов в минуту на ствол. Мощность двигателя - 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по пересеченной местности - 300 км.

Толщина брони в лобовой части корпуса - до 15 мм. Боевая масса - 19000 кг. Экипаж - четыре человека.

Их задействовали более чем в двух десятках вооруженных конфликтов, начиная с так называемой "Войны на истощение" в зоне Суэцкого канала в 1969-70 гг. Воевали они во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в том числе в октябре 1973-го и летом 1982 года. Интересно, что трофейные "Шилки" долгое время служили у израильских военных.

Были они и в составе вооруженных сил Ирана и Ирака, которые долгие восемь лет сражались друг с другом. Именно в этом противостоянии такая техника активно использовалась не только для отражения нападений с воздуха, но и для срывов атак пехоты.

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане активно использовал ЗСУ-23-4. Они защищали воздушное пространство, включались в состав транспортных колонн, дежурили на блокпостах и выезжали на боевые операции.

По полученному боевому опыту была создана специально адаптированная под здешние условия модификация, имевшая вдвое увеличенный - до четырех тысяч снарядов - боекомплект. С нее демонтировали радиоэлектронное оборудование и установили новый ночной прицел.

Еще одной горячей точкой, где "Шилки" превратились в машины огневой поддержки, стала Сирия. В 2011 году мятежники, поддерживаемые зарубежными центрами, попытались захватить власть в стране.

Находившиеся в составе правительственных войск зенитные самоходки стали активно применять в борьбе с террористами. Для эффективных действий в темное время суток устанавливали тепловизионные прицелы, в том числе разработанные сирийскими специалистами и получившие название Viper ("Гадюка"). Они обнаруживают цели на дистанции до четырех километров.

Часть машин получили навесные контейнеры с наполнителем, противокумулятивные решетчатые экраны с цепями. Для усиления огневой мощи стали монтировать направляющие для запуска неуправляемых реактивных снарядов.

Другие образцы, принадлежащие Республиканской гвардии, оборудовали расположенными под углами сплошными пластинами, создавшими эффект многослойного бронирования.

Модернизированные подобным образом "Шилки" продемонстрировали возросший уровень защиты по сравнению с обычными машинами. В результате сирийские войска добились существенного снижения потерь.