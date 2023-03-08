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ТАСС

Reuters: Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Как отметило агентство, Киев планирует сбрасывать их с беспилотников

ТАСС, 7 марта. Украина просит американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По информации его источников, речь идет о кассетных бомбах MK-20. Украина планирует сбрасывать их с беспилотников. Кроме того, Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.

Как отметило агентство, кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, выпускают большое количество бомб малого калибра.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка $400 млн. 

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