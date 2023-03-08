Дипломат РФ в ООН заявила о вербовке Западом хакеров для операций против России

Информационные структуры страны подвергаются массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз, подчеркнула Ирина Тяжлова

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Западный блок активно вербует хакеров-наемников для проведения операций против России, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность. Об этом заявила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

"Полагаем, что ни для кого уже не секрет, чем продиктованы методичные попытки США и их союзников раскрутить тему "русских хакеров" и "российской киберагрессии". Это делается с одной лишь целью - скрыть собственные деструктивные действия в информационном пространстве, - сказала дипломат. - Страны НАТО по сути открыто ведут дело к милитаризации информационного пространства, энергично наращивают наступательный арсенал, совершенствуют методы осуществления компьютерных атак. Тому есть многочисленные документальные свидетельства, вплоть до публичных признаний высокопоставленных чиновников в проведении цифровых диверсий против России".

"С начала специальной военной операции на Украине западные государства развязали полномасштабную кампанию против России, стремятся проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности, - отметила представитель РФ. - Информационные структуры России подвергаются массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз. <...> Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность".

По ее словам, на специализированных форумах и в соцсетях в открытом доступе публикуются "подробные инструкции по осуществлению и координации компьютерных атак, перечни их целей, включая конкретные госорганы, объекты жизнеобеспечения, СМИ и финансовые структуры". "Украине в этом сценарии отводится роль испытательного полигона. Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима, - обратила внимание дипломат. - Неслучайно, что Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса [НАТО] по кибербезопасности". Иными словами, включили в состав "киберНАТО".