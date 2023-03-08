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ТАСС

Два конгрессмена США призвали Блинкена усилить надзор за отправляемой Киеву помощью

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

Джейсон Кроу и Майк Уолтс попросили главу внешнеполитического ведомства США отправить на Украину сотрудников аппаратов генинспекторов в Госдепартаменте и Пентагоне

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Американские конгрессмены Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо) и Майк Уолтс (республиканец от штата Флорида) потребовали в понедельник от госсекретаря США Энтони Блинкена усилить надзор за поставляемой Украине американской помощью. Об этом говорится в письме законодателей, которое попало в распоряжение газеты Politico.

Конгрессмены попросили главу внешнеполитического ведомства отправить на Украину сотрудников аппаратов генинспекторов в Госдепартаменте и Пентагоне для осуществления надзора за военной и гуманитарной помощью. Они пояснили, что сотрудников в американском посольстве в Киеве слишком мало и те не могут заниматься этими вопросами.

"Мы призываем вас рассмотреть возможность разрешить сотрудникам аппаратов генинспектора из министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию отправиться на Украину для выполнения своих основных надзорных функций. Как выборные должностные лица, которым доверяет американская общественность, мы тщательно следим за результативным использованием федеральных средств. Однако нам трудно выполнять свои обязанности в Конгрессе по надзору без уполномоченных сотрудников аппарата генинспекторов [на месте], которые должны решать возложенные на них задачи", - отмечается в письме.

Как сообщил ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), американские законодатели одобрили выделение Украине в прошлом году $113 млрд в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи. 

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США
Украина
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