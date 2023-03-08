Войти
ТАСС

Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т

134
0
0
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т.
Источник изображения: ОКБ «Астрон»

Генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Владимир Попов уточнил, что идет работа над улучшением характеристик дрона, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров и других

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Создатели первого дрона-квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, применяющегося в зоне спецоперации, работают над модернизацией аппарата и увеличением дальности его полета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) "Астрон" Владимир Попов.

Мини-дроны предназначены для разведки и корректировки артиллерийского огня. "Несомненно, мы наращиваем как количество, так и качество таких аппаратов. На первом этапе все наши действия были подчинены одному требованию - быстрее и как можно быстрее. Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других. Но все-таки самое главное сейчас - это количество", - заявил Попов.

По его словам, важнейшей особенностью таких аппаратов является то, что они могут нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать картинку оператору в режиме реального времени. "Беспилотные комплексы интегрированы в единую систему управления тактического звена, что ускоряет выдачу данных вышестоящим штабам и огневым средствам. Опыт показал, что такие БПЛА, особенно способные действовать ночью или в условиях плохой видимости, сейчас крайне востребованы", - добавил генеральный директор ОКБ "Астрон".

Он отметил, что БПЛА400Т предназначен для тактической разведки и патрулирования, служит для работы в составе малых подразделений. "Основной задачей комплекса является выявление объектов, имеющих тепловую сигнатуру, отличную от фоновой. БПЛА оснащен полностью отечественной тепловизионной камерой, отечественным программным обеспечением, позволяет обнаруживать ночью транспортные средства и человека", - сообщил генеральный директор ОКБ "Астрон", подчеркнув, что отзывы из зоны СВО "хорошие". "Мне думается, что неуместно говорить о точных количествах, но понятно, что это многие сотни единиц", - добавил он.

Дрон БПЛА400Т был впервые продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Аппарат способен обнаруживать живую силу на расстоянии до 400 м и технику противника на расстоянии до 800 м. Продолжительность полета дрона составляет 45 минут, высота полета - до 3 км. Радиус действия беспилотника - более 5 км. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.10.2022
"Росэлектроника" демонстрирует разработки для транспортной, информационной и объектовой безопасности на "Интерполитех-2022"
29.07.2021
Глава российского военного ведомства принял участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС
17.03.2020
«Жнецу» ищут замену
15.10.2018
Вооруженные силы Испании получат БЛА "Орбитер-3"
06.05.2016
«Глобал Хок» оснащается оптической камерой
07.02.2013
Власти США допускают удары беспилотников по американцам
31.03.2008
Российские оборонщики представят новые зенитные комплексы в Чили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)