Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т

Генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Владимир Попов уточнил, что идет работа над улучшением характеристик дрона, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров и других

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Создатели первого дрона-квадрокоптера с отечественным тепловизором БПЛА400Т, применяющегося в зоне спецоперации, работают над модернизацией аппарата и увеличением дальности его полета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) "Астрон" Владимир Попов.

Мини-дроны предназначены для разведки и корректировки артиллерийского огня. "Несомненно, мы наращиваем как количество, так и качество таких аппаратов. На первом этапе все наши действия были подчинены одному требованию - быстрее и как можно быстрее. Параллельно наращиванию количества мы работаем над повышением характеристик, таких как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета и других. Но все-таки самое главное сейчас - это количество", - заявил Попов.

По его словам, важнейшей особенностью таких аппаратов является то, что они могут нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать картинку оператору в режиме реального времени. "Беспилотные комплексы интегрированы в единую систему управления тактического звена, что ускоряет выдачу данных вышестоящим штабам и огневым средствам. Опыт показал, что такие БПЛА, особенно способные действовать ночью или в условиях плохой видимости, сейчас крайне востребованы", - добавил генеральный директор ОКБ "Астрон".

Он отметил, что БПЛА400Т предназначен для тактической разведки и патрулирования, служит для работы в составе малых подразделений. "Основной задачей комплекса является выявление объектов, имеющих тепловую сигнатуру, отличную от фоновой. БПЛА оснащен полностью отечественной тепловизионной камерой, отечественным программным обеспечением, позволяет обнаруживать ночью транспортные средства и человека", - сообщил генеральный директор ОКБ "Астрон", подчеркнув, что отзывы из зоны СВО "хорошие". "Мне думается, что неуместно говорить о точных количествах, но понятно, что это многие сотни единиц", - добавил он.

Дрон БПЛА400Т был впервые продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Аппарат способен обнаруживать живую силу на расстоянии до 400 м и технику противника на расстоянии до 800 м. Продолжительность полета дрона составляет 45 минут, высота полета - до 3 км. Радиус действия беспилотника - более 5 км.