Министры обороны Евросоюза обсудят отправку на Украину всех своих запасов снарядов

Участники встречи также обсудят военные операции ЕС

СТОКГОЛЬМ/БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Министры обороны 27 стран ЕС с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и украинских партнеров обсудят на открывающейся во вторник в Стокгольме двухдневной неформальной встрече возможности отправки на Украину большей части остающихся у государств сообщества запасов снарядов. В перспективе речь пойдет и о расширении производства в странах ЕС всех основных видов обычных вооружений.

Согласно программе встречи, о которой сообщает председательство Швеции в ЕС, министры обороны сначала обсудят военную поддержку Украине, особенно тренировку украинских военных миссией ЕС, которая должна подготовить 30 тыс. человек. Главам оборонных ведомств также предстоит договориться о финансировании совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Киева. Участники встречи также обсудят текущие дела, в том числе военные операции ЕС.

Встреча начнется поздно вечером с рабочего ужина за закрытыми дверьми, в среду пройдет основная рабочая сессия. Украинскую сторону будет представлять министр обороны Алексей Резников.

Как сообщила 3 марта бельгийская газета Le Soir, министрам обороны предстоит рассмотреть подготовленный внешнеполитической службой ЕС план срочной отправки на Украину со складов всех артиллерийских снарядов калибра 155 мм и экстренного формирования многомиллиардных военных заказов для европейского ВПК. По информации издания, затем план должен быть утвержден на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел в Брюсселе, а старт ему будет дан на саммите ЕС 23-24 марта.

По информации газеты, план включает три элемента. Во-первых, странам ЕС предложат отправить Киеву для подготовки наступления почти все их запасы снарядов, даже если это будет подразумевать, что в распоряжении государств ЕС останется меньше боеприпасов, чем положено по минимальным требованиям НАТО. Страны ЕС должны получать компенсацию за эти боеприпасы из Европейского фонда мира, причем чем раньше будут отправлены боеприпасы, тем больше денег будет заплачено за каждый снаряд: за снаряды, отправленные до конца апреля, будет выплачиваться до 90% стоимости каждого боеприпаса, затем процент начнет снижаться.

В 2022 году ЕС уже выделил из Еврофонда мира €3,6 млрд на оплату поставок вооружений Украине, в этот период компенсация за отправку снарядов Киеву по линии этого фонда составляла порядка 40% от их стоимости.

Во-вторых, план предполагает размещение крупных совместных контрактов группами стран ЕС для восполнения отправленных Киеву запасов. Идея заключается в том, чтобы промышленность получила сразу несколько больших заказов, а не множество мелких, что даст бизнесу уверенность в том, что спрос на боеприпасы и оружие будет сохраняться долго и позволит окупить расходы.

В-третьих, план предполагает крупные инвестиции в создание новых мощностей и открытие заводов в Европе по производству оружия и боеприпасов в высоком темпе в долгосрочной перспективе.

Министрам также предстоит утвердить план увеличения на €2 млрд ассигнований в Европейский фонд мира, объем которого на 2021-2027 годы составляет €5,7 млрд, из которых €3,6 млрд уже истрачены. Кроме того, Брюссель намерен предложить министрам рассмотреть возможность второго увеличения финансирования этого фонда до конца 2023 года в размере €3,5 млрд, таким образом исходный объем фонда будет удвоен.