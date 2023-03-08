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Военное обозрение

Индийские моряки успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

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Источник изображения: topwar.ru

В воскресенье ВМС Индии успешно испытали ракету BrahMos, запущенную с военного корабля в Аравийском море, сообщил официальный представитель ведомства. При этом говорится, что ракете удалось точно поразить цель на расстоянии нескольких сотен морских миль.

Ракета BrahMos была выпущена с борта эсминца класса «Калькутта». В Минобороны Индии заявили, что ракета оснащена боевой частью, разработанной Организацией оборонных исследований (DRDO).

Военно-морские силы заявили, что ракета BrahMos укрепляет приверженность Индии к оборонной самостоятельности. Ранее ВВС Индии также успешно испытали ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Это испытание индийские военно-воздушные силы провели в декабре прошлого года.

По данным ВВС Индии, ракета воздушного базирования может поражать цели на расстоянии около 400 км.

Название крылатой ракеты BrahMos образовано от слов Брахмапутра и Москва. Это совместный российско-индийский проект. Первый пуск образца такой ракеты произошёл в 2001 году. Само же российско-индийское предприятие начало свою деятельность за 3 года до первого запуска в 1998 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
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