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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»

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Польское антивоенное движение
Польское антивоенное движение.
Источник изображения: belvpo.com

В начале февраля в Польше было создано «Польское антивоенное движение» как противовес политическому курсу польской правящей партии «Права и справедливости» (ПиС), которая подталкивает польский народ к неминуемой войне с Россией. Целями внепартийной организации являются продвижение мирных инициатив и противостояние расширению военной активности НАТО в Польше и в Европе в целом.

Активисты организации яростно критикуют действия польской правящей партии ПиС, возглавляемой Ярославом Качиньским, который является братом бывшего президента Польши, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском.

Организаторы считают, что политика сегодняшней польской власти не соответствует польским национальным интересам. Между тем, собравшиеся на учредительном съезде «Антивоенного движения» в начале февраля активисты,  сошлись во мнении, что политика нынешних польских властей крайне опасна для польского народа и государства и, по своей сути, в конечном итоге приведёт польский народ к войне.

Стоит отметить, что на встрече было объявлено о ряде образовательных и информационных мероприятий, а также десятках встреч по всей стране. Один из основателей движения политолог Сыкульский, в частности, заявил: «Мы будем проводить масштабные акции, начиная от издания книг, брошюр, создания рекламных щитов, баннеров и т.д. По всей Польше будет появляться информация о реальных угрозах».

 

Польское антивоенное движение.
Источник: www.belvpo.com

Кроме того, была подтверждена информация о начале работы по созданию информационного фильма, где будет показана истинная природа англосаксонской политики, в том числе польско-американских отношений, которые заключаются в подчинении польских интересов Соединенным Штатам. Один из основателей организации журналист Себастьян Питонь раскритиковал отсутствие реакции польских властей на культ Степана Бандеры и в целом украинский шовинизм на территории Украины.


Польское антивоенное движение.
Источник: www.belvpo.com

«Власти Украины до сих пор не извинились перед Польшей за геноцид во время Второй мировой войны. Мы не согласны с тем, чтобы государственные средства тратились на социальную помощь гражданам Украины, мы против переселения их на территорию Польши», – заявил Себастьян Питонь.

Примечательно, что сегодня действующая польская власть любого, кто не согласен с тем, что русско-украинский конфликт является, в том числе, польским, называют «русским ватником» или «русским агентом». Неудивительно, что всё чаще со стороны польской общественности подвергается резкой критике руководство страны, которое не даёт свободы слова. Одним из основных рупоров польской пропаганды является уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын.

Стоит подчеркнуть, что не прошло и месяца после учредительного съезда внепартийной организации, как она успела обрести значительную популярность среди польского населения, что вызвало возмущение у польских властей. В свою очередь, обычных поляков не устраивает масштабная необоснованная милитаризация страны, растущая инфляция, которая сегодня достигла более 16% (не соответствует прогнозам главы NBP о снижении уровня инфляции). Цена на хлеб достигла уже почти 2 долларов, а овощи и вовсе стали роскошью для обычных поляков. Так, цена за килограмм помидоров выросла уже до 6 долларов. Неутешительные прогнозы польских независимых экономистов говорят о том, что цены продолжат расти. Между тем, власти продолжают тратить огромные средства на украинских беженцев, а также на поставки вооружений киевскому режиму. Польша является лидером в Европе по оказанию военной и финансовой помощи Украине. Она достигла уже более 2,4 млрд. долларов. В свою очередь, нарратив о неминуемом вовлечении Польши в конфликт на Украине только приобретает новые краски и усиливается.    

Отметим, что организаторы съезда подчеркнули: «Умирать из-за близорукости нынешних властей будут в равной степени дети и внуки и правых, и левых. Детей тех, кто спокойно пересидит это время в Лондоне или Вашингтоне, это не коснется, а наши отпрыски погибнут под гусеницами танков одного из наших соседей».


Польское антивоенное движение.
Источник: www.belvpo.com

В конечном итоге сайт организации, их опубликованные материалы, видеосюжеты были заблокированы. Как отмечает Сыкульский, выпущенный организацией документальный фильм «Стоп американизации Польши» также был заблокирован. Сегодня госСМИ начали настоящие гонения на «Польское антивоенное движение».

Таким образом, сегодняшняя «демократическая» польская власть является возмутителем спокойствия в Европе со старыми повадками «европейской гиены», рассчитывающая на помощь Вашингтона в случае эскалации в регионе. Так было всегда – польская элита, когда имела сильных сторонников, всегда пыталась бросить вызов своему геополитическому противнику – России. Но как видим на практике – это всегда приводило к уничтожению польской государственности и разделам территорий.

Подводя итоги, с уверенность можно заявить, что сегодняшняя польская политика не соответствует национальным интересам страны и крайне опасна для польского народа и государства в целом. Между тем, польская власть готова пожертвовать миллионами поляков в угоду интересам англосаксонского мира.

Сергей Острына


 

 

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