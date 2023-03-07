В Восточной Европе создали новую "Организацию Варшавского договора"

Al Ahram: "Бухарестская девятка" стала новой ОВД, выступающей против России и спецоперации

Никто не мог представить, что Организация Варшавского договора будет воссоздана, пусть и в иной форме, пишет Al Ahram. В 2015 году в Восточной Европе была основана "Бухарестская девятка", страны-участницы которой сегодня занимают самую жесткую антироссийскую позицию и первыми откликаются на зов Украины.

Когда Организация Варшавского договора была распущена в 1991 году, никто и представить себе не мог, что когда-то она будет воссоздана в другой форме. Когда в 2015 году была основана «Бухарестская девятка», ставшая своеобразным ответом на присоединение Крыма к России, никто не предполагал, что она станет новой формулой Варшавского договора. Широко распространено мнение, что это объединение есть не что иное, как символическое выражение чрезмерной озабоченности Запада по поводу России.

Однако спецоперация усилила опасения почти всех нынешних стран-участниц «Бухарестской девятки», за исключением Венгрии и Болгарии, занявших в НАТО самую жесткую позицию в отношении России.

В «Бухарестскую девятку» входят страны, которые были членами Варшавского договора, за исключением тех, которых больше не существуют, таких как Восточная Германия или Советский Союз. В настоящее время в объединение входят Румыния, Польша, Болгария и Венгрия, а также две страны, образовавшиеся в результате раздела Чехословакии в 1993 году, и три страны Прибалтики, которые считались советскими республиками с тех пор, как были освобождены Красной Армией ближе к концу Второй мировой войны, вплоть до обретения независимости в 1991 году.

Учитывая единство позиций большинства их правительств в отношении России, создается впечатление, что эти государства объединяет особый союз в рамках более широкого Североатлантического альянса. На данный момент они занимают самые жесткие позиции, выходящие за рамки общего видения НАТО, по всем вопросам, касающимся СВО на Украине. Они первыми одобряют дополнительную военную помощь Киеву, иногда выступают в качестве лоббистской группы давления на страны НАТО, которые реагируют на просьбы Зеленского с неохотой. В последний раз, когда им это удалось, они смогли ускорить принятие решения о предоставлении танков и бронемашин ВСУ, когда крупнейшие страны НАТО сопротивлялись этому.

Вот почему встреча Байдена с лидерами «Бухарестской девятки» во время его визита в Варшаву выглядела, как молчаливое признание того, что это нечто большее, чем просто восточное крыло НАТО.

Автор: Вахид Абдулмаджид (د. وحيد عبدالمجيد)