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Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)

Данный китайский комплекс ПВО впервые был показан на выставке в Чжухае в ноябре 2022 г. На табличке с названием было указано "红-11" (Hong-11\H-11), вместо привычных для ЗРК\ЗРПК "红旗" (HongQi\HQ, что в переводе значит "Красное знамя"), но китайские СМИ включая государственные CCTV, Global Times и пр. его именуют все же именно "红旗-11"(HQ-11), поэтому и я его так буду именовать.

Данный комплекс создан явно в развитие идей уже давно состоящего на вооружении НОАК зенитного ракетно-артиллерийского комплекса HQ-6A, который состоит из связанных в единую систему модификации ЗРК малой дальности HQ-64 и 30-мм семиствольных артиллерийских установок LD-2000.

В свою очередь новый HQ-11 также состоит из связанных в единую систему пусковых установок каких-то новых зенитных ракет малой дальности и 30-мм одиннадцатиствольных артиллерийских установок LD-3000. ТТХ HQ-11 не сообщались, лишь указывалось, что это комплекс объектовой противовоздушной обороны малой дальности, который может поражать ракеты "воздух-поверхность", крылатые ракеты, управляемые бомбы, ну и различные летательные аппараты.

В ходе выставки в Чжухае из состава комплекса были показана пусковая установка с РЛС и 8 зенитными управляемыми ракетами в транспортно-пусковых контейнерах и одиннадцатиствольная артиллерийская установка.

А буквально на днях в Китае в районе Шанхая "засветилась" и по всей видимости пускозаряжающая установка из состава данного комплекса.

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Страны
Китай
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2 комментария
№1
07.03.2023 09:44
Цитата
новый HQ-11 также состоит из связанных в единую систему пусковых установок каких-то новых зенитных ракет малой дальности и 30-мм одиннадцатиствольных артиллерийских установок LD-3000.
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№2
07.03.2023 09:57
Орудия-монстры...
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