В Минобороны РФ сообщили, что миротворцы остановили столкновение в Карабахе

В ведомстве заявили о гибели пяти человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Азербайджанские военные обстреляли 5 марта автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате погибли пять человек, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено.

"В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, - сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. - В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен".

Как отмечается в бюллетене, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено. "По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - сказали в ведомстве.