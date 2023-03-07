Войти
ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что миротворцы остановили столкновение в Карабахе

365
0
0
Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В ведомстве заявили о гибели пяти человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Азербайджанские военные обстреляли 5 марта автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате погибли пять человек, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено.

"В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, - сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. - В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен".

Как отмечается в бюллетене, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено. "По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - сказали в ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.12.2022
В ООН вдруг обеспокоились ситуацией в зоне Карабахского конфликта
21.06.2021
Свыше 10 тыс. лейтенантов пополнят ряды ВС России в 2021 году
24.11.2020
"На Армению не покушались": почему Россия не вступила в конфликт в Карабахе
23.11.2020
Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
10.09.2020
«Золото» российских танкистов
03.07.2020
Очередной разговор Герасимова и Пича демонстрирует стремление НАТО к поддержанию каналов связи с Россией - альянс
20.07.2017
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление