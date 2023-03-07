США создают новую угрозу у границ России

Токио делает новый и в каком-то смысле этапный шаг в милитаризации страны. Премьер-министр Кисида заявил, что Япония приобретает в США 400 крылатых ракет «Томагавк». Эта покупка резко изменит баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил, и не в пользу России. А кроме того, нельзя исключать и того, что США могут использовать Японию как антироссийский таран-камикадзе.

Ремилитаризация Японии, военный потенциал которой был сведен к нулю по итогам Второй мировой войны – давно идущий процесс с впечатляющими промежуточными результатами. Однако японцам удается не привлекать внимание к росту своей военной мощи – и даже последние заявления о покупке у США сразу четырехсот (!) ракет "Томагавк" прошли почти незамеченными. А это событие на самом деле едва ли не переломное.

Японские "Томагавки" в цифрах

Что является носителем крылатых ракет "Томагавк"? Корабли, оснащенные универсальными установками вертикального пуска (УВПУ) ракет Mk.41.

Много ли таких кораблей у Японии? Немало. Из той же пусковой установки запускаются и зенитные ракеты для отражения ракетных ударов по кораблю и поражения воздушных целей, и противолодочные ракеты для поражения подводных лодок. На сегодняшний день, если не считать фрегатов типа "Могами", у которых всего 16 пусковых ячеек, которые точно будут заняты зенитными ракетами, и эсминцев типа "Мурасами" с таким же количеством ячеек Mk.41, Япония может похвастать следующими кораблями, имеющими Mk.41:

– эсминцы типа "Мая" (96 пусковых ячеек на каждом, два в строю – 192 ячейки под ракеты);

– эсминцы типа "Атаго" (96 пусковых ячеек на каждом, два в строю – 192 ячейки под ракеты);

– эсминцы типа "Конго" (90 пусковых ячеек на каждом, четыре в строю – 360 ячеек под ракеты);

– эсминцы типа "Асахи" (32 пусковых ячейки на каждом, два в строю – 64 ячейки под ракеты);

– эсминцы типа "Акидзуки" (32 пусковых ячейки на каждом, четыре в строю – 128 ячеек под ракеты);

– эсминцы типа "Таканами" (32 пусковых ячейки на каждом, пять в строю – 160 ячеек под ракеты).

В сумме это дает Японии возможность развернуть на надводных кораблях 1096 управляемых ракет различных типов, включая "Томагавк".

Еще есть 22 подлодки, часть из которых, правда, весьма старая, да и неизвестно, способна ли стрелять ракетами через торпедные аппараты. Но даже предположив, что стрелять "Томагавками" могут только подлодки типов "Сорю" и "Тайгэй", получаем, что у Японии есть еще и 13 подводных носителей этого оружия. Еще четыре войдет в строй до конца 2026 года. Включение в боекомплект каждой такой подлодки по четыре ракеты означает 68 ракет в залпе подводных сил Японии после 2026 года.

Мы не знаем, в какой комплектации будут поставляться японские крылатые ракеты (возможно, они смогут использоваться только с надводных кораблей). Мы также не знаем, какой процент пусковых ячеек японское командование сможет выделить под ударную нагрузку. Явным образом не все и даже не половину. С высокой степенью вероятности "Томагавки" на надводных кораблях будут применяться только с эсминцев типов "Мая", "Атаго" и "Конго". Но даже это означает залп сотни ракет в любой момент.

Если мы допускаем использование большего числа носителей, или развертывание ракет на подлодках, или больший процент ударного оружия по сравнению с зенитными ракетами на каждом корабле, то залп становится еще более опустошительным. В крайнем случае 400 "Томагавков" японцы могут вложить и в один сверхмощный удар. Это маловероятно, но возможно технически.

Что тут важно? То, что все эти возможности уже есть, за вычетом самих ракет. Но в массовом сознании Япония воспринимается как слабая в военном отношении страна. У которой есть какие-то Силы самообороны, конечно, но чисто оборонительные. А на самом деле им осталось только загрузить ракеты на борт. К 2027 году (крайний срок, когда крылатые ракеты должны быть получены Японией и готовы к развертыванию на кораблях) Япония сможет только с кораблей запустить до 10% от нашего годового расхода крылатых и оперативно-тактических ракет на Украине всего за считанные десятки минут.

Часть большой картины

И здесь мы опять подходим к тому, как Япония ведет дела. Все заявления сделаны, решения приняты и озвучены, но без воинственной пропаганды и ярких патриотических видео. Больше они не будут возвращаться к этому вопросу в публичном пространстве, а будут молча работать. Просто через три года у них будет 400 крылатых ракет – и всё.

Но это только часть реальности. Нет никаких проблем, чтобы чуть позже закупить для ВВС Сил самообороны Японии малогабаритные крылатые ракеты. Такие, например, как JASSM-ER.

Число бортов, которые японцы могут выделить на решение ударных задач, обеспечивает опять те же самые сотни крылатых ракет в одной атаке. Просто атака будет не с моря, а с воздуха, а ракеты легче, меньше и с более легкой боевой частью, с одной стороны, более малозаметные и труднее сбиваемые – с другой.

Авиационная ракета большой дальности, кстати, еще один пример японского "отвода глаз" – то ли это будет норвежско-американская Joint Strike Missile (JSM), то ли американская JASSM-ER, японцы все никак не могут решить, и уже приучили мир к тому, что эта тема заморожена. А еще они стабильно повторяют, что это ракеты для японских F-35A, тогда как на самом деле вся японская авиация сможет их применять, просто они об этом не говорят. И есть основания полагать, что уже через несколько лет такие ракеты у Японии появятся, и тоже сотнями.

Ядерный фактор

Если оценивать перспективы нанесения военного поражения Японии, то соотношение сил таково, что сделать это невозможно без массированного использования ядерного оружия.

Здесь есть следующие проблемные моменты. Во-первых, Япония – это так называемое пороговое государство. Она может получить ядерное оружие менее чем за год, если японские власти примут такое решение. Также у Японии есть вся необходимая для производства ядерного оружия промышленная база и запасы делящихся материалов, которых хватит на производство тысяч боеприпасов.

Во-вторых, у Японии есть все технологии для создания межконтинентальных баллистических ракет. Большая часть этих технологий была отработана на твердотопливной космической ракете-носителе M-V. Огромный опыт Японии с твердотопливными метеоракетами и ракетами-носителями также позволяет ей в короткие сроки создать баллистическую ракету средней дальности и начать ее массовое производство.

Естественно, что все это потребует времени и не может быть сделано скрытно. Зато это сможет быть сделано быстро и скоординировано по времени с наращиванием обычных вооружений. Если сейчас японцы не делают никаких движений в эту сторону, то это не значит, что они не сделают их потом. Помешать им нельзя.

Стоит иметь в виду, что у Японии есть ядерный союзник – США. И у этого союзника есть техническая возможность нанести внезапный обезоруживающий ядерный удар с такой скоростью, которая позволит уничтожить большую часть ядерных сил противостоящей им стороны быстрее, чем у последней пройдет команда на ответно-встречный удар. По крайней мере, с какой-то степенью вероятности.

А теперь простая логическая последовательность. Допустим, Япония атаковала некую страну, которая значительной частью населения стран НАТО воспринимается как абсолютное зло, которое должно быть искоренено, в принципе, полностью. Будет ли внезапный и неспровоцированный удар Японии восприниматься на Западе как справедливый и правильный? Да, однозначно, ведь зло нужно искоренять. Будет ли ответный ядерный удар зла по хорошей и доброй Японии, пытавшейся его искоренить, восприниматься как причина для американского ядерного удара уже теперь по злу? Тоже да, и немалой частью населения. Достаточной, чтобы можно было рисковать.

А теперь последний вопрос: могут ли США использовать Японию как страну-самоубийцу, которая должна вызвать огонь на себя (и, может быть, даже погибнуть) ради торжества американских политических планов? Например, планов по силовому устранению некоторых особо непокорных народов с лица Земли?

Ответы на эти вопросы могут быть разными, но стопроцентное "нет" среди них, к сожалению, отсутствует. Хотя и вероятность гарантированного "да" тоже не высокая. Так или иначе, растущая военная мощь Японии – явно не то, чем стоит пренебрегать. Сотни крылатых ракет, которые Япония получит уже через несколько лет, тому новое подтверждение.

Александр Тимохин