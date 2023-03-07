GT: США отказываются понимать, что Россию не загнать в угол

Джон Кирби потребовал от Китая поддержать Украину в деле "самообороны", сообщает GT. В таком случае они могли бы помочь и России — защититься от расширения НАТО, иронизирует автор статьи. Но американские призывы направлены только против Москвы. Вашингтон не понимает, что ее не загнать в угол.

Недавняя риторика американских политиков воспринимается как откровенно показная и беспричинно высокомерная. Она касается украинского конфликта: после нескольких дней раздуваемой в СМИ шумихи США признали отсутствие доказательств того, что Китай "направил" России "смертоносную военную помощь". Однако прошло всего несколько дней, и Вашингтон снова нацелил свои копья на Китай — на этот раз выступив против его нейтралитета. Координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби откровенно призвал Китай удовлетворить требования Соединенных Штатов по военной поддержке Украины.

В недавнем интервью Кирби сказал, что "мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения ее самообороны", сообщило агентство "Спутник".

В его словах прослеживается нерациональная логика. Если Кирби хочет поговорить о "самообороне", почему бы ему не предложить помощь и России — для самообороны в реальном смысле этого слова, в борьбе против провокационного расширения НАТО на восток?

Но Кирби не призывает Китай поддерживать самооборону Украины. Он подстрекает Пекин изменить свою нейтральную позицию по отношению к вооруженным действиям и присоединиться к США, чтобы раздувать пламя кризиса. Это показывает, что Соединенные Штаты полны решимости затягивать конфликт до конца, заявил старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй.

В то же время США прекрасно понимают, что Китай не поменяет свою позицию, но все равно пытаются этого добиться. Это не более чем очередная уловка Вашингтона, чтобы переложить вину за затянувшийся конфликт на Пекин. Обострив военную напряженность, Соединенные Штаты теперь хотят, чтобы Китай взял на себя ответственность за последствия.

План КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, обнародованный 24 февраля, кристально ясно иллюстрирует позицию и предложения китайской стороны по поиску выхода из этого конфликта. Вашингтону предложение не понравилось. Хуже того, он принялся очернять и подрывать усилия Пекина по стремлению к миру. Потому что мир на Украине не в интересах США. Они скорее превратят регион в "мясорубку".

На данный момент первые страницы западных СМИ пестрят новостями из Артемовска. Российские войска вскоре завершат окружение города. Некоторые наблюдатели считают, что русские, похоже, одерживают верх на поле боя. По словам господина Яна, это лишь вопрос времени, когда Россия возьмет город, а Украина окажется в пассивной позиции.

Пока Вашингтон считает, что у Киева еще остались солдаты, которых можно послать на смерть, он будет продолжать военные действия. Все потому, что чем дольше они затягиваются, тем сильнее будет истекать кровью Россия, тем больше европейские страны будут полагаться на гарантии безопасности США и тем дольше НАТО будет сохранять свое единство.

В конце концов, этот конфликт — это не борьба за территорию или противостояние политических режимов. Цель Америки выходит за рамки простого давления на стратегическое пространство России. Вашингтон хочет целиком и полностью поймать Москву в ловушку безопасности. По словам господина Яна, США стремятся сформировать новый порядок европейской безопасности — порядок, который будет полностью контролироваться Западом во главе с самими Соединенными Штатами.

Для нынешней администрации Байдена исход этого конфликта может быть только один — поражение России или компромисс. Других сценариев Вашингтон просто не приемлет. Но именно здесь он просчитался. "При обычных боевых действиях в тот момент, когда ядерную державу загоняют в угол, обычное поле боя перерастает в ядерное", — сказал Ян Сиюй.

Тем не менее американское высокомерие мешает Вашингтону увидеть эту реальность.

Это высокомерие пронизывает каждое слово и поступок США: Кирби, например, считает, что Соединенные Штаты имеют право указывать Китаю, что ему следует или не следует делать, в том числе сохранять ли ему нейтралитет во время конфликта.

США демонстрируют это высокомерие не только по отношению к Поднебесной, но и к своим союзникам. Поскольку Вашингтону не нравилось слишком тесное сближение Германии с Россией, он неоднократно говорил о своем несогласии с проектом строительства газопровода "Северный поток — 2". Джо Байден даже открыто заявил: "Никакого „Северного потока — 2“ не будет".

Вполне вероятно, что США в самом деле выполнили это обещание, как раскрыл американский журналист-расследователь Сеймур Херш: единственный подозреваемый в диверсии на ветках "Северного потока" — это Вашингтон.

Что касается украинского конфликта, то США играют в азартную игру. Это откровенное метание бумеранга в надежде посильнее ранить Москву. Однако Вашингтону следует быть осторожным — ведь бумеранг имеет свойство возвращаться и бить по своему владельцу.

Автор: Ай Цзюнь (Ai Jun)