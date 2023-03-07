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Военное обозрение

Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами

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Источник изображения: topwar.ru

В докладе, подготовленном правительством КНР касательно выполнения плана социально-экономического развития и опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14 созыва, говорится о том, что Пекин всерьёз встревожен усиливающимися геополитическими и экономическими рисками из-за конфликтов между мировыми державами.

Сегодняшний мир подвергается кардинальным изменениям, каких ещё не знала планета, в то время как мы все входим в новый период потрясений и преобразований. Китай же, в свою очередь, начинает период развития, в котором помимо стратегических для него шансов, он сталкивается как с огромными для себя рисками, так и вызовами. Что касается обстановки, складывающейся на международной арене за последние 100 лет, то мы все являемся свидетелями усугубляющихся политических и экономических рисков, вызванных геополитическими играми крупных держав

– отмечается в докладе.

Также в документе не обошли вниманием и другие негативные факторы, такие как продовольственный и энергетический кризис, нарушение мировых логистических цепочек производства и поставок продукции, равно как и финансовая политика, проводимая развитыми странами. Всё это, как добавили в докладе, ведёт к снижению мирового экономического роста, что отрицательно сказывается на мировом финансовом рынке, создавая нестабильность, неопределённость и напряжённость на глобальном уровне.

Отметим, что нынешняя сессия ВСНП продлится вплоть до 13 марта. В ходе заседаний законодателям предстоит рассмотреть проект реформы Госсовета КНР, включая и поправки к закону в области законодательного права. По итогам сессий, как ожидается, пройдут перестановки в высшем руководстве страны.

Реформа предусматривает и возможность переизбрания в третий раз на пост председателя Китайской Народной Республики сроком на 5 лет действующего главу государства Си Цзиньпина. Будут утверждены и новые кандидатуры на пост председателя правительства, избраны председатели Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Постоянного комитета ВСНП, включая новые кандидатуры вице-премьеров, членов Госсовета, министров, председателя Народного банка Китая, руководителей Центрального военного совета страны, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

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Страны
Китай
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