СМИ: недостатки Challenger 2 могут осложнить использование танков ВСУ

Журнал Military Watch сообщил, что негативными особенностями боевой машины являются наличие нарезного орудия, тепловизор первого поколения и большой вес

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Недостатки и конструктивные особенности британских танков Challenger 2 могут снизить эффективность их применения украинскими военными после поставки боевых машин Киеву. Об этом в воскресенье сообщил журнал Military Watch.

Как отмечает издание, негативными особенностями боевой машины являются наличие нарезного орудия, тепловизор первого поколения и большой вес танка. Нарезное орудие Challenger 2 делает невозможным использование экипажем снарядов от других танков, вдобавок боеприпасы этого типа больше не производят ни в одной стране. Тепловизор первого поколения уступает оснащению современных российских бронемашин: Т-90 оборудован техникой третьего поколения.

Большой вес Challenger 2 увеличивает расход топлива и осложняет использование транспортной инфраструктуры, создававшейся с расчетом на передвижение техники советского производства. В частности, многие малые мосты не смогут выдержать вес британского танка.

Кроме того, тяжелая броня британской машины не делает ее устойчивой к попаданиям из-за отсутствия композитных материалов и вышибных панелей. Украинские военные также не смогут эффективно задействовать танки этого типа против пехоты из-за отсутствия в наличии осколочных снарядов к ним.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2. 30 января глава Миноброны королевства Бен Уоллес сообщил, что ВСУ получат танки до начала лета, однако не назвал точных сроков. Глава ведомства допустил, что Challenger 2 могут быть направлены на Украину в апреле или мае.