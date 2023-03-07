Войти
ТАСС

СМИ: недостатки Challenger 2 могут осложнить использование танков ВСУ

368
0
0
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: EPA-EFE/ VALDA KALNINA

Журнал Military Watch сообщил, что негативными особенностями боевой машины являются наличие нарезного орудия, тепловизор первого поколения и большой вес

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Недостатки и конструктивные особенности британских танков Challenger 2 могут снизить эффективность их применения украинскими военными после поставки боевых машин Киеву. Об этом в воскресенье сообщил журнал Military Watch.

Как отмечает издание, негативными особенностями боевой машины являются наличие нарезного орудия, тепловизор первого поколения и большой вес танка. Нарезное орудие Challenger 2 делает невозможным использование экипажем снарядов от других танков, вдобавок боеприпасы этого типа больше не производят ни в одной стране. Тепловизор первого поколения уступает оснащению современных российских бронемашин: Т-90 оборудован техникой третьего поколения.

Большой вес Challenger 2 увеличивает расход топлива и осложняет использование транспортной инфраструктуры, создававшейся с расчетом на передвижение техники советского производства. В частности, многие малые мосты не смогут выдержать вес британского танка.

Кроме того, тяжелая броня британской машины не делает ее устойчивой к попаданиям из-за отсутствия композитных материалов и вышибных панелей. Украинские военные также не смогут эффективно задействовать танки этого типа против пехоты из-за отсутствия в наличии осколочных снарядов к ним.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2. 30 января глава Миноброны королевства Бен Уоллес сообщил, что ВСУ получат танки до начала лета, однако не назвал точных сроков. Глава ведомства допустил, что Challenger 2 могут быть направлены на Украину в апреле или мае. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
Challenger 2
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
20.01.2023
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
20.01.2023
"Леопарды" и "Челленджеры" против Т-90М: чего ожидать от западных танков на Украине
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 11:25
  • 45918
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:35
  • 31
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 10:27
  • 3
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)
  • 07.03 09:55
  • 1
МВД Белоруссии решило обзавестись подразделениями операторов беспилотников
  • 07.03 02:05
  • 1
ВС России применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
  • 06.03 21:45
  • 4
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление