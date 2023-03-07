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Интерфакс-АВН

МКС уклонилась от космического мусора

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Грузовой корабль "Прогресс МС-22" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что в 15:42 мск включились двигатели корабля, проработали 375,8 секунды и выдали импульс величиной 0,7 м/с.

"В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью нашей планеты", - заявили в "Роскосмосе".

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