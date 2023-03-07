Поставки оружия Киеву под угрозой. Европейские союзники затеяли ссору

Bloomberg: раскол между Германией и Польшей рискует помешать поставкам оружия на Украину

Напряженность в отношениях Германии и Польши рискует подорвать совместные усилия западных стран по вооружению Украины, сообщает Bloomberg. Варшава критикует Берлин за "медлительность" в поставках. В Германии трения объясняют приближением выборов в Польше.

Петр Сколимовский (Piotr Skolimowski), Наталья Оевская (Natalia Ojewska)

Пока члены НАТО демонстрируют единство в вопросе поддержки Украины, раскол между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению вооруженных сил Киева.

Споры в Варшаве и Берлине по поводу ракет, танков и запчастей достигли нового уровня, хотя президент Украины Владимир Зеленский призывает своих западных союзников "ускорить" поставки вооружений, чтобы у него было время подготовиться к весеннему наступлению.

В настоящее время польские лидеры не упускают возможности покритиковать Берлин. Недавно они обвинили Германию в том, что она излишне медлит с поставками боевых танков на фронт, и даже пригрозили отравить бронетехнику немецкого производства, не дожидаясь одобрения Берлина.

После того, как канцлер Германии Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку современных танков "Леопард" – и Польша не преминула поставить это в заслугу себе, – поляки заявили, что от немецких танков более старой модели, которые они пообещали передать Украине, будет довольно мало толку, если Берлин не предоставит необходимые запчасти.

"Основная ответственность лежит на ФРГ – главном производителе этих танков, – заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда. – Мы уже очень долго призываем германскую сторону присоединиться к танковой коалиции и отправить [Украине] не только танки, но и запчасти".

Этот обмен резкими заявлениями происходит на фоне приближающихся выборов в Польше, которые, скорее всего, состоятся в октябре и в результате которых правящая националистическая партия "Право и справедливость" может лишиться власти. В прошлом году лидер партии Ярослав Качиньский, являющийся самым влиятельным политиком в Польше, начал постепенно выдвигать Германию в центр своей предвыборной кампании – в том числе он потребовал, чтобы Берлин выплатил Польше репарации на сумму в 1,3 триллиона евро.

Жалобы Польши

Жалобы со стороны Варшавы звучат все громче. По словам одного чиновника, попросившего не называть его имени, польскому правительству все чаще кажется, что Германия сосредоточена скорее на соперничестве с Польшей за международное одобрение – вслед за другими союзниками Берлин тоже согласился готовить украинских солдат и предоставить танки, – чем на том, чтобы действительно дать Киеву то, в чем он нуждается.

Кроме того, всплывают и старые обиды. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Берлин в том, что благодаря энергетической политике Германии Москва заработала миллиарды долларов, на что посол Германии отреагировал весьма резким высказыванием в твиттере.

"А известно ли министру, сколько миллиардов злотых Польша ежегодно переводит Москве в обмен на российскую энергию?" – спросил посол Томас Баггер (Thomas Bagger) в своей публикации. Помощник Дуды по внешней политике Марчин Пшидач (Marcin Przydacz) сказал, что у него состоялся "долгий разговор" с послом, в котором он постарался выразить протест против подобных комментариев.

Немецкие чиновники назвали текущее обострение тона дискуссий политическим театром в преддверии выборов, и, по словам одного чиновника, попросившего не называть его имени, правительство Шольца убеждено, что напряженность спадет сразу после завершения предвыборной кампании.

Тем не менее, Германия нанесла ответный удар, указав пальцем на своих польских критиков, которые сейчас изо всех сил пытаются привести старую военную технику в форму, чтобы отправить ее Украине. На совещании НАТО в Брюсселе министр обороны Борис Писториус охарактеризовал запасы польских моделей "Леопард 2A4" как нечто, "что не стоит упоминания, выражаясь дипломатическим языком".

По словам Писториуса, в настоящее время планы по созданию для Украины двух полных танковых батальонов "Леопард 2" к моменту начала российского весеннего наступления оказались под угрозой срыва.

Как будто чтобы дать отпор Берлину, премьер-министр Матеуш Моравецкий доставил первые четыре танка во время своего визита в Киев, который состоялся 24 февраля и был приурочен к годовщине начала российской специальной военной операции. Однако польские власти все же жалуются, что развертыванию этих танков может помешать нехватка запчастей.

Берлин утверждает, что подобные жалобы следует направлять производителям оружия. По словам источников, поскольку в арсенале Германии больше нет танков A4, в на немецких военных складах попросту нет таких деталей. Дуда сказал, что проблема восходит к 2015 году.

Признаки смягчения напряженности

Тем не менее, чиновники в Берлине утверждают, что, если отвлечься от споров о танках и вооружении, двусторонние отношения в других сферах складываются более гладко. Один высокопоставленный чиновник указал на прочное сотрудничество в вопросе противоракетного комплекса Patriot, который Германия передала Польше, чтобы та могла укрепить свою противовоздушную оборону.

В сфере энергетики Германия готовит почву для продажи нефтеперерабатывающего завода недалеко от Берлина, который она захватила у российской государственной нефтяной компании. Польская государственная компания PKN Orlen заинтересована в покупке доли.

Что касается споров о запчастях, Берлин утверждает, что свет в конце тоннеля все же есть. Советники Шольца встретились с отраслевыми чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 17-19 февраля. Обе стороны выразили некоторое облегчение по поводу того, что производство можно будет своевременно нарастить.

Дефицит запчастей заставил чиновников собирать "доступные запчасти [для танков более старых моделей] по всему миру", одновременно работая над расширением производственных мощностей, о чем Писториус сообщил в интервью Bloomberg в Мюнхене.

"Но на это тоже требуется время, поэтому пока нам необходимо обходиться теми ресурсами, которые у нас есть", – добавил он.

На прошлой неделе Шольц, которого президент США Джо Байден похвалил за готовность оказывать Украине поддержку и который пообещал и впредь предоставлять военную помощь, заявил, что союзники тесно сотрудничают для обеспечения надежных поставок деталей – и что ремонтных мощностей для доставленного оружия достаточно.

"Это останется нашей постоянной задачей, потому что, как мы сказали, мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Шольц.