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С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды

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Транспортное авиационное командование (Air Mobility Command - АМС) военно-воздушных сил США 28 февраля 2023 года в заявлении, направленном в издание "Aviation Week", подтвердило, что приняло решение удалить со своих самолетов бортовые номера, эмблемы, номера авиационных частей и идентификационные коды, и даже надпись, указывающую на их принадлежность к ВВС США ("US Air Force"). Данное беспрецедентное решение принято впервые за всю историю военной авиации США.

Военно-транспортный самолёт Lockheed Martin C-130J Super Hercules Транспортного авиационного командования (Air Mobility Command) ВВС США в новой схеме окраски, полностью лишенной бортовых номеров, идентификационных кодов и обозначений части, февраль 2023 года (с) Michael Killian / ВВС США

Согласно данным споттеров, удаление бортовых номеров на самолетах АМС было начато еще с сентября 2022 года, но получило значительные масштабы в феврале 2023 года. По данному по этому поводу запросу редакции "Aviation Week" и был получен соответствующий официальный ответ со стороны АМС, в котором говорится:

"Мы работаем по всему миру каждый день, часто поддерживая чувствительные перевозки людей и грузов. Понятно, что у нас есть опасения по поводу оперативного воздействия на безопасность этих миссий в современную эпоху информации по запросу в режиме реального времени. Приглушенная схема окраски с ограничением идентификационной информации, - это один из способов, чтобы затруднить изучение того, как мы работаем, чтобы обеспечить нашу способность продолжать приносить пользу Америке и нашим союзникам и партнерам по всему миру. Из соображений оперативной безопасности мы не можем сообщить подробности, хотя наши самолеты сохранят маркировку в соответствии с требованиями законодательства".

Обозреватели отмечают, что сокращение идентификационных обозначений было отмечено еще с 2021 года в схеме окраски новых самолетов-заправщиков Boeing KC-46A, поступающих с завода-производителя. Теперь же ведется массовое удаление всех идентификаторов с наиболее используемых самолетов АМС, включая военно-транспортные самолёты Lockheed Martin C-130J и Boeing C-17A и самолёты-заправщики Boeing KC-135. У них по сути из элементов обозначению остаются только опознавательные знаки ВВС США, выполненные в серой однотонной схеме, и небольшое изображение флага США на киле.

Стоит отметить, что при этом транспондеры самолетов АМС в полете по-прежнему передают информацию об их бортовых (регистрационных) номерах.

Данные меры по удалению бортовых номеров и идентификационных маркировок с самолетов военной авиации США являются беспрецедентными и не применялись даже ни в одной из войн или конфликтов, в которых принимали участие США. Характерно, что боевая авиация ВВС США пока не затронута этими веяниями - хотя не исключено, что и там будут предприняты те же меры.

Ряд американских обозревателей считает, что действия по удалению бортовых номеров и идентификационных маркировок на транспортных самолётах являются личной инициативой нового командующего АМС генерала ВВС Майка Минихана, занявшего этот пост в 2021 году. Экстравагантный Минихан в последнее время прославился рядом жестких алармистских и антикитайских заявлений, предсказывая войну США с КНР уже в 2025 году и т.п.

Cамолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker Транспортного авиационного командования (Air Mobility Command) ВВС США в новой схеме окраски, полностью лишенной бортовых номеров, идентификационных кодов и обозначений части. Фэйрчалд (Вашингтон), февраль 2023 года (с) ВВС США

Военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III Транспортного авиационного командования (Air Mobility Command) ВВС США в прежней схеме окраски с полным комплектом бортовых номеров, надписей, индексов и обозначений, включая обозначения и эмблемы своей части, июль 2011 года (с) ВВС США

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Страны
Китай
США
Продукция
C-130
C-17
KC-135
КС-46
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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