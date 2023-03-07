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ЦАМТО

МНО Литвы заказало новую партию боеприпасов для гранатометов "Карл-Густав" M4

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Гранатомёт Carl-Gustaf M4
Гранатомёт Carl-Gustaf M4.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 6 марта. Шведская компания Saab 3 марта объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения МНО Литвы контракта на поставку боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав".

Стоимость заказа составляет 145 млн. шведских крон. Поставки начнутся в 2024 году.

Заказ размещен в соответствии с рамочным соглашением, подписанным Saab в начале 2018 года с Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) и позволяющим Литве вместе с Эстонией и Латвией размещать заказы на поставку гранатометов "Карл-Густав" M4 и боеприпасов к ним в течение десяти лет. Литва присоединилась к данному соглашению в январе 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, впервые гранатометы "Карл Густав" были закуплены совместно Эстонией, Латвией и Литвой в 2007 году по результатам проведенного тендера. Прибалтийские страны заключили с производителем отдельные контракты с целью обеспечения поставок в соответствии с требованиями каждого заказчика. Контракты были подписаны 11 июля 2007 года в Риге, 23 августа в Таллинне и 27 сентября того же года в Вильнюсе.

С момента первой демонстрации в 2014 году, Saab подписала контракты на поставку гранатометов "Карл Густав" M4 с 15-ю странами мира.

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Страны
Латвия
Литва
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
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