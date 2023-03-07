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ТАСС

Глава МАГАТЭ призвал создать зону безопасности на Запорожской АЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: EPA-EFE/ FABIO FRUSTACI

По словам Рафаэля Гросси, это очень необходимо из-за "ситуации" на атомной станции

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) подчеркивает острую необходимость создания там зоны безопасности. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает острую необходимость создания на площадке зоны ядерной безопасности и защиты", - сказал Гросси. "Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без дальнейшего промедления", - добавил он. Гросси отметил, что военные действия и напряженные условия работы на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность станции.

В то же время Гросси подчеркнул, что с ноября МАГАТЭ "завершило пять поставок безвозмездно приобретенного оборудования различным организациям на Украине, в ближайшие месяцы ожидается еще много поставок". 

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Украина
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