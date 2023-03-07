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ЦАМТО

Минобороны Канады в рамках проводимого тендера склоняется к закупке самолетов БПА P-8A "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: RAF Lossiemouth

ЦАМТО, 6 марта. Минобороны Канады ведет переговоры с американской компанией Boeing по вопросу приобретения до 14 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", которые уже эксплуатируются или заказаны многими союзниками по НАТО.

Как сообщает Defensa.com, министр обороны Канады Анита Ананд недавно побывала в США, где она встретилась с руководством Boeing для обсуждения военных программ, в том числе по проекту закупки новых патрульных самолетов.

Согласно сообщениям канадской прессы, одним из основных обсуждаемых вопросов стало возможное приобретение 14 самолетов P-8A стоимостью около 9 млрд. канадских долл. (6,23 млрд. евро).

Напомним, что запрос на информацию (RFI) в рамках тендера на поставку многоцелевого самолета CMMA (Canadian Multi-Mission Aircraft) МО Канады опубликовало год назад. Компания Boeing совместно с несколькими канадскими компаниями-партнерами 1 июня 2022 года объявила о намерении предложить самолет БПА P-8A "Посейдон". Проект предполагает замену состоящих на вооружении ВВС Канады CP-140 "Аврора" и расширение возможностей противолодочной обороны, а также сбора информации, наблюдения и разведки.

Консорциум Team Poseidon, в состав которого входят CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada и Raytheon Canada, обеспечит разработку и поддержку предложения P-8 в Канаде. Как ожидается, в случае выбора "Посейдона", проект позволит получить экономическую выгоду в размере 5,3 млрд. канадских долл., обеспечив более 20 тыс. рабочих мест в Канаде.

Компания Boeing стала первой, кто объявил о намерении участвовать в тендере на поставку самолетов по программе CMMA. Ранее Airbus также рекламировала морской патрульный самолет A-319 MPA. Кроме того, может быть предложена национальная разработка на базе Bombardier Global Express. Потенциально возможно участие в конкурсе японской Kawasaki с P-1 и шведской Saab со Swordfish.

Согласно условиям запроса, подписание контракта ожидается не ранее 2025 года, а поставки самолетов CMMA должны начаться в 2029 году. Начальная эксплуатационная готовность новой платформы будет достигнута в 2034 году, полная эксплуатационная готовность – в 2040 году. Предполагается, что поставки будут сопровождаться компенсационной программой в объеме 100% стоимости контракта.

В настоящее время в боевом составе ВВС Канады имеется 14 морских патрульных самолетов CP-140, являющихся версией P-3 "Орион". Первые из них были приняты на вооружение в 1980 году.

P-8A разработан компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 737 Next-Generation. Он предназначен для патрулирования прибрежных районов и морской акватории, противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения наблюдения и разведки на суше и на море, поддержки поисково-спасательных и гуманитарных операций.

Длина самолета – 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85820 кг. P-8 оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок-2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk-54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км.

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Страны
Канада
США
Продукция
Boeing-737
P-3 Orion
P-8 Poseidon
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